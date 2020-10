Grecia: in fuga uno dei dirigenti della formazione neonazista Alba Dorata

Grecia: in fuga uno dei dirigenti di Alba Dorata

Uno degli dirigenti della formazione neonazista greca Alba Dorata, Christos Pappas, che avrebbe dovuto essere incarcerato oggi assieme ad altri 6 ex "camerati", è irreperibile. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si sarebbe consegnato e la polizia non è riuscito a trovarlo. Pappas, condannato a oltre 13 anni di carcere per essere stato fra i dirigenti di quella che i giudici hanno definito una "organizzazione criminale", è il figlio di uno degli ufficiali che promossero il colpo di stato militare del 1967 in Grecia.

Lo stesso Christos, 58 anni, ex commerciante di mobili già sfuggito all'arresto nel 2013, dopo l'omicidio del rapper Pavlos Fyssas, è un collezionista di cimeli fascisti. Anche il fondatore e leader dell'organizzazione, Nikos Michaloliakos è stato condannato a oltre 13 anni di carcere, mentre per altri esponenti del partito le condanne sono state leggermente inferiori (almeno 10 anni): il loro arresto sta avvenendo in queste ore, saranno rinchiusi in 4 diversi carceri.