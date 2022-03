Guerra, "1200 corpi sparsi per Mariupol". Colpito reattore nucleare a Kharkiv

Guerra, la strage di Mariupol. Bombardata anche Kharkiv

Non esiste tregua in Ucraina. I russi hanno continuato a sparare per tutta la notte, altri attacchi ad una delle città più colpite, Mariupol. Straziante il messaggio del sindaco: "Circa 1200 corpi senza vita sono sparsi per la città, questa guerra è una tragedia". Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato l'esercito Putin di impedire l'evacuazione dei civili dalle città assediate di Mariupol e Volnovakha e di aver compiuto un attacco sulla rotta di un corridoio umanitario. "Le truppe russe non hanno smesso di sparare. Nonostante tutto, ho deciso di inviare un convoglio di veicoli a Mariupol, con cibo, acqua, medicine. È terrorismo aperto da terroristi esperti. Il mondo deve saperlo. Il mondo deve riconoscerlo".

Un tweet pubblicato sul profilo del Parlamento ucraino accusa l'esercito russo di aver attaccato l'Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv, all'interno del quale si trova un reattore nucleare sperimentale. "Il bombardamento ha causato un incendio in un albergo nelle vicinanze", si legge nel tweet, "la battaglia continua". L'Ispettorato di Stato per la Regolamentazione Nucleare, scrive il Kyiv Independent, ha riferito che l'istituto è stato colpito. "Sono stati danneggiati l'esterno e forse numerosi laboratori all'interno dell'edificio", scrive la testata ucraina.

