Guerra, Cremlino: "Armi nucleari se sarà minacciata l'esistenza della Russia"

Guerra Russia Ucraina, Peskov: "Nostri obiettivi non ancora raggiunti"

Putin rompe il silenzio e lo fa attraverso un'intervista concessa alla Cnn da parte del suo portavoce ufficiale: Dmitry Peskov. Il responsabile della comunicazione del Cremlino usa parole molto forti. "Armi nucleari se sarà minacciata l'esistenza della Russia". Peskov fa il punto sulla situazione in Ucraina: "Ancora non abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, ma tutto sta andando avanti rigorosamente in conformità con i piani e i compiti stabiliti".

Peskov ha insistito sul fatto che gli obiettivi sono la smilitarizzazione dell'Ucraina, la neutralità, l'eliminazione dei "battaglioni nazionalisti" e il riconoscimento della Crimea, Donetsk e Luhansk. E che fin dall'inizio, a Mosca nessuno pensava che un'operazione militare speciale in Ucraina avrebbe richiesto un paio di giorni. Ha aggiunto che l'obiettivo principale dell''operazione speciale dell'esercito russo a Mariupol è ripulire la città dalle unità nazionaliste "che usano i civili come scudi umani e uccidono quelli che vogliono uscire dalla città".

