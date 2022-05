Guerra, Finlandia a un passo dalla Nato: "dobbiamo aderire con urgenza"

Finlandia a un passo dalla Nato, c'è l'ok del governo. "Dobbiamo aderire il prima possibile"

La Finlandia a un passo dalla Nato: “deve chiedere di entrarci senza indugio”. Il presidente Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin non hanno dubbi sulla necessità di aderire all'Alleanza atlantica. La guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina ha indubbiamente avuto un peso preponderante sulla scelta dei leader di un Paese che ha 1.340 chilometri di frontiera con la Russia.

“L'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia”, hanno detto Niinisto e Marin in una nota congiunta. “La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato senza indugio e ci auguriamo che i passi a livello nazionale ancora necessari per prendere questa decisione vengano presi rapidamente entro i prossimi giorni”.

L'annuncio del presidente e della premier significa che la Finlandia è praticamente certa di presentare la richiesta di adesione anche se rimangono alcuni passaggi da fare prima che il processo possa iniziare. La vicina Svezia dovrebbe decidere di entrare a far parte della Nato nei prossimi giorni.

