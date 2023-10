Guerra/ Bombardamenti a Gaza, interrotte tutte le comunicazioni nella Striscia

Aereo senza pilota precipita in Egitto, Israele: "Minaccia aerea dal Mar Rosso"

Il portavoce militare di Israele Daniel Hagari ha menzionato una "minaccia aerea proveniente dal mar Rosso". Si trattava di un aereo senza pilota, un drone, caduto a Taba. C'è stata una nuova incursione israeliana, più in profondità, a Gaza, durante la quale è stato ucciso un altro comandante di Hamas. Jet militari americani hanno attaccato miliziani in Siria. Nel frattempo, Hamas avverte che senza una tregua, sarà impossibile liberare gli ostaggi. Altri dieci camion di aiuti sono entrati nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sono state condannate le azioni degli estremisti islamici a Gaza, ma anche gli attacchi di Israele contro i civili. L'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Ryad Mansour, ha chiesto di porre fine ai bombardamenti, sottolineando che sono stati uccisi 3.000 bambini innocenti. Nel frattempo da Israele arrivano nuove accuse: il quartier generale dei terroristi di Hamas si troverebbe sotto l'ospedale di Shifa. Ma un portavoce del gruppo nega. "Accuse senza fondamento".

Il quartier generale di Hamas a Gaza si trova sotto l'ospedale centrale Shifa. Lo ha denunciato il portavoce dell'Idf Daniel Hagari, secondo cui da lì, accessibile solo attraverso vari tunnel sotterranei e da alcune unità dell'ospedale, con cui condivide anche la rete elettrica. arrivano gli ordini ai membri di Hamas e viene coordinato il lancio di razzi contro Israele. Hagari ha sottolineato che all'interno dello Shifa si trova uno dei centri di controllo di Hamas, gestito dal servizio di sicurezza dell'organizzazione. "L'ospedale ha 1.500 letti e circa 4.000 membri del personale che formano uno 'scudo umano' per i leader", ha detto il portavoce. Ma nel frattempo un dirigente di Hamas, Ezzat al-Risheq, nega che "i capi di Hamas si trovino in un quartier generale sotto l'ospedale di al-Shifa", il più grande della Striscia di Gaza. "Le accuse del portavoce dell'esercito del nemico sono completamente senza fondamento".

Jet militari americani, su ordine di Joe Biden, hanno attaccato in Siria gruppi di militanti sostenuti dall'Iran che avevano colpito truppe Usa nel Paese e in Iraq all'indomani degli attentati del 7 ottobre in Israele. Lo annuncia il Pentagono in una nota.

L'esercito israeliano, con carri armati e soldati e l'appoggio dell'aviazione, è entrato di nuovo nella Striscia di Gaza per blitz limitati. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati colpiti operativi e postazioni di Hamas. Il blitz ha interessato la zona di Shujaiyya, sobborgo di Gaza City ben oltre la frontiera. Subito dopo, l'esercito è uscito dalla Striscia senza perdite.

Hamas non rilascerà gli ostaggi finché non verrà concordato un cessate il fuoco con Israele, ha detto al quotidiano russo Kommersant Abu Hamid, membro della delegazione arrivata giovedì a sorpresa a Mosca. L'esponente del movimento estremista palestinese che controlla Gaza ha detto che fin dai primi giorni dopo gli attacchi del 7 ottobre a Israele Hamas ha dichiarato l'intenzione di liberare i "prigionieri civili", ma serve tempo per ritrovare tutti gli ostaggi perché in mano a diversi gruppi. "Centinaia di cittadini e decine di militanti di varie fazioni palestinesi sono entrate nei territori occupati nel 1948 e, dopo la caduta della divisione israeliana di Gaza, hanno catturato decine di persone, la maggior parte civili, e abbiamo bisogno di tempo per trovarli nella Striscia".

L'esercito israeliano ha ucciso la notte scorsa Madhath Mubashar, comandante del Battaglione occidentale Khan Younis di Hamas. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui Madhath ha preso parte ad attacchi - con esplosivi e uso di cecchini - contro civili, comunità e soldati israeliani. Durante la notte - secondo la stessa fonte sono stati colpiti oltre 250 obiettivi militari di Hamas nella Striscia, inclusi tunnel, decine di operativi, centri di comando operativi e siti di lancio di razzi. Il portavoce ha aggiunto anche che un drone militare è caduto nell'enclave palestinese per malfunzionamento.

"Nelle ultime ore abbiamo identificato una minaccia aerea sul mar Rosso. Aerei da combattimento sono stati lanciati verso quella minaccia e l'episodio è ora oggetto di una verifica": lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari, senza precisare la natura di quella minaccia. ''Per quel che comprendiamo, - ha aggiunto - l'attacco avvenuto in Egitto è collegato a quella minaccia''.

La "minaccia aerea proveniente dal mar Rosso" - menzionata oggi dal portavoce militare Daniel Hagari in una conferenza stampa - era ''un aereo senza pilota'' che e' caduto a Taba (Egitto) dove ha ferito 5 persone. Lo ha affermato la radio militare secondo cui non e' chiaro se sia giunto dallo Yemen o se sia stato lanciato da una nave dalle acque del mar Rosso. ''Velivoli della aviazione militare israeliana hanno cercato di intercettarlo, ma non ci sono riusciti'', ha precisato.

Dieci camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso il valico di Rafah dall'Egitto. Lo riferiscono i media secondo cui gli aiuti consistono in acqua, cibo e medicine. Fino ad ora, secondo alcune stime, sono entrati complessivamente 84 camion di aiuti di vario genere, ma senza benzina.

Prime informazioni hanno segnalato che nell'ultima salva di razzi da Gaza contro Tel Aviv è stato colpito un edificio in città. Il servizio di Pronto Soccorso Magen David Adom segnala 3 feriti. Secondo i media Hamas da Gaza ha rivendicato il lancio dei razzi.

Le Nazioni Unite hanno espresso oggi preoccupazione per "i crimini di guerra che si stanno commettendo" nel conflitto tra Israele e Hamas. "Siamo preoccupati che si stiano commettendo crimini di guerra. Siamo preoccupati per la punizione collettiva degli abitanti di Gaza in risposta agli atroci attacchi di Hamas, che costituiscono anch'essi crimini di guerra", ha detto la portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite Ravina Shamdasani in una conferenza stampa a Ginevra.

"Una tregua umanitaria" a Gaza "è cruciale per proteggere i più fragili e per finalizzare i negoziati sugli ostaggi". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue." È cruciale che Israele agisca in modo mirato contro i terroristi", ha detto il presidente francese sottolineando che "il miglior modo di agire non è un'operazione massiccia che mette in pericolo i civili".

Il comando centrale di Hamas è sotto e all'interno dell'ospedale Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari fornendo foto, video e registrazioni a sostegno di questa affermazione. "Hamas - ha detto - gestisce la guerra dagli ospedali e usa i civili come scudi umani".

Hamas ha respinto le accuse giunte oggi da Israele secondo cui sfrutterebbe le strutture dell'ospedale Shifa (il principale di Gaza) per gestire dal suo interno la guerra contro Israele. ''Si tratta di menzogne'', ha affermato un suo dirigente, Izzat al-Rashek, citato dai media israeliani. ''Nelle vicinanze dell'ospedale ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele di compiere in quel posto un nuovo massacro''.

È in corso un intenso bombardamento sull’area nord e centrale della Striscia di Gaza, come testimoniato dal corrispondente di Al Jazeera e da diversi video sui social network. L’emittente araba riferisce anche di una risposta da parte di Hamas, con lancio di razzi verso Israele.

Tutti i servizi di telecomunicazione e Internet a Gaza sono interrotti. La società JawwaL Telecommunications ha annunciato che i recenti attacchi aerei israeliani hanno distrutto gli ultimi cavi che collegano la Striscia al resto del mondo.