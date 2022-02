Guerra, ruolo chiave della mafia. Gas e droga tenevano unite Russia e Ucraina

Guerra Ucraina, il ruolo della mafia. La diarchia rotta nel 2014

La guerra in Ucraina continua e non accenna a fermarsi, nonostante i difficili negoziati aperti al confine bielorusso. Di fatto la tregua non c'è mai stata, anche questa notte i russi hanno lanciato missili e bombe contro diverse città, in particolare sulla capitale Kiev e su Kharkiv. Ma questo conflitto armato - si legge sul Corriere della Sera a firma Roberto Saviano - deriva anche da un altro aspetto che è stato trascurato dal dibattito geopolitico. Vale a dire la sottovalutazione del ruolo delle mafie in questa guerra. Ciò che per decenni ha tenuto unite Ucraina e Russia è stata la mafia. E questa è una guerra che ha la sua vocazione mafiosa dietro il mascheramento geopolitico del conflitto con la Nato e l’Europa. La criminalità organizzata russa e ucraina da sempre sono state gemelle. La più importante organizzazione mafiosa russa, la Solncevskaja bratva,è governata da una diarchia: il russo Sergej Michajlov, detto «Michas», e l’ucraino Semyon Mogilevich, detto «The Brain».

Cos’è che ha permesso nei decenni passati che si creasse la grande alleanza politica russo-ucraina delegandola alle mafie? La risposta unica - prosegue Saviano sul Corriere - è: il gas. Putin nell’accusa alle autorità ucraine le definisce "banda di drogati e neonazisti". Quel passaggio sui "drogati" è chiaramente riferito al ruolo che l’Ucraina svolge nell’economia del narcotraffico ma finge di ignorare che è la mafia russa ad organizzarlo. Ma potrebbe esserci di più, forse i cartelli ucraini si stanno sfilando dalla storica alleanza con le bratva di Mosca? La mafia ucraina è in scissione come il Paese? Ha deciso di non sottostare ai gruppi crimeani? Di sottrarsi al dominio delle famiglie di Donetsk? Questo è il vero tema da comprendere nelle prossime ore.

