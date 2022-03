Guerra Russia-Ucraina, Andrea Romoli è il nuovo inviato del Tg2

Guerra in Ucraina, Romoli è il nuovo inviato del Tg2 di Sangiuliano

Gennaro Sangiuliano, il cui Tg 2 è in netta ascesa in termini di ascolti, ha spedito in Ucraina un super inviato. Si tratta di Andrea Romoli, capitano dell'esercito, esperto di questioni militari, ma soprattutto giornalista di prim'ordine perfettamente idoneo per seguire casi così complessi. Romoli dovrebbe sostituire Ilario Piagnarelli di stanza a Kiev da diversi giorni. Per oltre 3 settimane l'unico inviato Rai a Kiev e stato un altro giornalista del Tg 2 ossia Piergiorgio Giacovazzo, celebratissimo sui social e sui siti internet.

Gli ascolti continuano a essere eccellenti nonostante la forte concorrenza degli speciali Tg1 di Monica Maggioni sulla guerra in Ucraina e l'introduzione di interruzioni pubblicitarie che Agorà non aveva mai avuto in precedenza, facendo la felicità di Rai Pubblicità. Eppure i bene informati dicono che Luisella Costamagna avrebbe già fatto arrivare ai piani alti di Viale Mazzini, dopo due stagioni di grande soddisfazione, la sua ferma intenzione di non ripetere l'esperienza 'agoriana' per l'anno prossimo. Nuovi progetti in cantiere?

Maria Cuffaro meriterebbe un programma. Lei è una delle inviate più qualificate in Rai, un volto noto fin dai tempi di Santoro. Perché non affidarle uno speciale guerra magari in prima serata?

