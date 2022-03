Guerra Russia-Ucraina, Nato invia nuove armi a Kiev e rafforza presenza in Ue

Kiev, la Nato invia nuove armi tra cui anticarro e droni. L'ambasciatore ucraino in Italia: "Cruciali, non allungano la guerra"

"E' stata approvata una significativa fornitura di armi all'ucraina tra cui anticarro, difesa aerea e droni che si sono dimostrati altamente efficaci". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del summit straordinario della Nato.

La richiesta di nuove armi ai partner occidentali e' "di importanza cruciale" secondo l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk. "Il nostro obiettivo - ha detto durante l'audizione alla Commissione esteri della Camera - è quello di tornare a controllare il nostro territorio. Il rifornimento di armi non serve a prolungare la guerra, ma a salvare vite e a difendere non solo noi, ma i valori del mondo occidentale. Il regime del Cremlino capisce solo il linguaggio della forza, per questo chiediamo di fornire armi all'Ucraina: non per attaccare, ma per difenderci".

Quanto alla questione della neutralità, Come ha detto il presidente Zelensky nei giorni scorsi, ha ricordato il diplomatico, sulla neutralita' "non possiamo prendere il modello di Austria o Svezia e applicarlo all'Ucraina, abbiamo un'altra situazione. Potrebbe essere efficace creare un nuovo modello. Il Paese aggredito - ha aggiunto - deve ottenere il sostegno necessario per resistere: un sostegno militare, economico, finanziario e umanitario".

Stoltenberg: "Nato dispiegherà 4 nuovi battaglioni in Est Europa"

Il vertice della Nato ha approvato secondo le attese, oggi a Bruxelles, il rafforzamento della presenza militare dell'Alleanza lungo la frontiera orientale in Europa, con quattro nuovi battaglioni pronti al combattimento. Lo ha annunciato durante la conferenza stampa al termine del vertice il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

"I leader hanno approvato il dispiegamento di quattro nuovi gruppi tattici ('battlegroup', ndr) della Nato in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, che si aggiungono a quelli già dispiegati nei paesi baltici e in Polonia. Ciò significa che avremo otto gruppi tattici della Nato lungo tutto il fianco orientale, dal Baltico al Mar Nero", ha detto Stoltenberg.

"In Europa ci sono oggi dispiegate truppe per un totale di 100.000 soldati, di cui 40.000 sotto diretto comando Nato, sostenute da importanti forze aeree e navali", ha aggiunto Altra proposta approvata oggi, ha annunciato il segretario generale, è quella di aumentare il sostegno all'Ucraina, con l'invio di nuove armi anticarro, di difesa antiaerea e droni "che si sono rivelati molti efficaci", e mandando anche "attrezzature per aiutare l'Ucraina a proteggersi dalle minacce chimica, biologica, radiologica e nucleare". In particolare, questo aiuto riguarderà "l'individuazione" delle minacce, nonché "la protezione e il supporto medico" contro di esse, e il "training per la decontaminazione".