Guerra, suonano le sirene a Nord di Israele, intercettato un razzo: l'offensiva

Guerra, Netanyahu è pronto a trattare per la tregua con Hamas. Ma c'è l'incognita Iran ed Hezbollah

Suonano le sirene antiaeree a Nord e a Sud di Israele, il segnale che l'offensiva da parte di Hezbollah e dell'Iran è cominciata. L'allarme è stato attivato nella città settentrionale di Kiryat Shmona e nel kibbutz Manra, vicino al confine con il Libano. Lo riferiscono i media israeliani. Le sirene che avvisano l'arrivo dei razzi suonano alla periferia della città costiera meridionale di Ashkelon e del vicino Kibbutz Zikim, appena a nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce il Times of Israel. L'IDF afferma che il razzo lanciato da Gaza contro Ashkelon è stato intercettato con successo. Lo riporta il sito di informazione Haaretz. Intanto gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto - riporta La Repubblica - chiedono a Israele e Hamas la ripresa delle trattative per un cessate il fuoco il 15 agosto a Doha o al Cairo.

Questo è quanto affermano in una nota congiunta, nella quale sottolineano che è il momento di chiudere l'accordo e liberare gli ostaggi. Rispondendo "all'offerta degli Stati Uniti e dei mediatori", l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha annunciato che Israele invierà una delegazione a Doha o al Cairo il 15 agosto per concordare i dettagli del quadro del cessate il fuoco a Gaza formulato da Egitto, Stati Uniti e Qatar. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito il neoeletto presidente iraniano Pezeshkian a cui ha chiesto la riapertura del dialogo per evitare un'escalation militare.