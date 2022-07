Guerra Ucraina, come uscire dal conflitto? Annettere Kiev a uno Stato Nato

Guerra Russia Ucraina, c’è un modo per fermare questo martirio del popolo ucraino e la devastazione della loro terra. L'analisi

Tutti i giorni siamo costretti a leggere bollettini di guerra, con morti feriti e bombardamenti su strutture non militari, a lungo andare tutto ciò diventa angosciante per chi non è direttamente coinvolto e opprimente per chi lo subisce di persona, sia un civile o un militare.

Tutte le persone di buon senso chiedono che si ponga fine a questa tragedia che non coinvolge solamente i confini ucraino-russi, ma si estende economicamente e psicologicamente a tutto il mondo.

Va bene protestare, ci ha provato l’O.N.U. con il suo Segretario, ci ha provato l’Europa (entrambi bombardati), la Cina sembra dica vorrei, ma non posso. La domanda è: c’è un modo meno cruento di fermare questo martirio del popolo ucraino e la devastazione della loro terra?

Mi permetto, molto umilmente, di proporre l’annessione dell’Ucraina ad uno Stato membro della NATO oppure agli U.S.A. quale 51° Stato. Cos’è l’annessione: è il conglobamento politico parziale o totale, attraverso procedure formali, di uno stato, o di un suo territorio, da parte di un altro stato.

Certamente si aprirebbe un contenzioso di tipo “muscolare”, ma se anche questa strada non porta ad una soluzione, abbastanza pacifica, allora mi chiedo se dobbiamo aspettare, magari anni, per vedere chi capitola per primo.

Questa idea me l’ha data direttamente Putin che con una semplice firma, ha di fatto riconosciuto Donetsk e Lugansk stati indipendenti dall’Ucraina (oltre alla Crimea), allora perché non si potrebbe fare altrettanto!

Dove sta scritto che una volta “passata a nuttata” l’Ucraina non possa ritornare ad essere indipendente e democratica com’è tutt’ora? Possibile che stati aggressori e arroganti possano avere sempre la meglio? Forse, nessuno può sapere come andrà a finire, ma qualche volta tentar non nuoce. E poi “Il fine giustifica i mezzi” (Niccolò Machiavelli).