Guerra Ucraina, droni di Kiev su Mosca. Colpiti palazzi di uffici, un ferito

Droni ucraini su Mosca, colpiti palazzi di uffici: un ferito

Una persona è rimasta ferita a seguito di un'esplosione avvenuta in un edificio della città di Mosca dopo un attacco di droni. Lo riferisce l'agenzia russa Tass, citando i locali servizi di emergenza. "Una guardia di sicurezza è rimasta ferita in un edificio Oko-2 a seguito dell'esplosione. I vetri dal primo al quarto piano sono stati distrutti a seguito di un attacco di droni", ha detto la fonte.

In precedenza, il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha affermato che la città è stata attaccata da droni ucraini. Le facciate di due edifici per uffici della città di Mosca sono state leggermente danneggiate. Non ci sono state vittime. Secondo il ministero della Difesa russo, la mattina del 30 luglio l'Ucraina ha cercato di attaccare le strutture di Mosca con droni, uno dei quali è stato distrutto in volo sopra il territorio del distretto di Odintsovo e altri due sono stati soppressi e si sono schiantati nella città di Mosca. L'aeroporto della capitale Vnukovo è stato chiuso agli arrivi e alle partenze a causa dell'incidente.

Ucraina: città Sumy colpita da missile russo. Almeno un morto

Almeno un civile è morto sabato sera nell'impatto di un missile russo sulla città ucraina di Sumy, nel nord-est del Paese. In questo attacco che ha colpito un istituto scolastico. "La sera del 29 luglio, un missile nemico ha colpito un istituto scolastico. Sul posto stanno lavorando gli agenti di polizia, che misurano le conseguenze" dell'attacco, ha spiegato la stessa fonte a Telegram, riportando una prima stima di "au meno un civile morto e cinque feriti". "Polizia, soccorritori e medici sono attivi sul posto", ha detto la polizia. La lotta contro le "conseguenze dell'incendio" provocate dal lancio del missile è in corso, ha proseguito. Secondo il media pubblico Suspilne, uno degli edifici della struttura educativa è stato distrutto dall'esplosione avvenuta "intorno alle 20:00" ora locale (17:00 GMT). Nelle immagini rilasciate da Suspilne, appaiono le macerie di questo edificio. All'inizio di luglio, un attacco di droni russi ha colpito un condominio a Sumy, uccidendo tre persone e ferendone 21.