Guerra Ucraina, Pasha Lee: morto in prima linea la star del cinema

Guerra Russia-Ucraina, morto l'attore Pasha Lee sotto i bombardamenti

L'attore ucraino Pasha Lee è morto sotto i bombardamenti a Irpin, alle porte di Kiev. Lo ha annunciato l'International Film Festival di Odessa. Il 33enne, noto per aver lavorato al teatro Koleso di Kiev e in tv come presentatore, aveva prestato la voce nel doppiaggio ucraino de Lo Hobbit e il Re Leone. Dopo l'invasione russa, si era arruolato nelle forze di difesa territoriali. Sui social rimangono le foto che lo ritraggono in divisa mimentica, da lui stesso pubblicate.

I bombardamenti russi sono continuati per tutta la giornata di domenica, spostandosi gradualmente verso la periferia di Kiev, compresa la città di Irpin, che è stata privata di acqua, elettricità e riscaldamento per tre giorni. Secondo il sindaco del comune, Oleksandr Markushin, otto persone, tra cui due bambini, sono state uccise questo fine settimana durante l'attacco russo, che è costato anche la vita all'attore ucraino. Nel suo ultimo post su Instagram l’attore aveva scritto: “In queste 48 ore abbiamo finalmente la possibilità di sederci per parlare di quanto siamo bombardati. Ma rideremo, perché lotteremo e andrà tutto bene".

Nato il 10 luglio 1988 a Yevpatoria, città portuale della Crimea sulla costa del Mar Nero , l'attore era noto in Ucraina per il suo ruolo nella commedia Meeting Of Classmates (2019) e nel film d'azione The Fight Rules del regista ucraino Oleksii Shapariev. Sui social, in molti gli hanno reso omaggio, ricordando l’impegno, la generosità e il coraggio di Pasha Lee.

Leggi anche: