Kiev, manovra a tenaglia nel Kursk: la nuova offensiva ucraina coglie di sorpresa i russi. Mosca: "E' stata respinta"

I blogger militari filo-Cremlino hanno ammesso che l'esercito russo è sotto pressione nella regione di Kursk



Le forze armate ucraine hanno lanciato oggi un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk. Le notizie, non chiare, sono state supportate da dichiarazioni e da video circolati sui social. La Russia ha parlato di un "contrattacco" nella regione di confine occidentale. Non e' stato immediatamente chiaro quanto l'Ucraina fosse avanzata nella regione, ma i blogger militari filo-Cremlino avevano riferito in precedenza che una nuova potente offensiva era in corso.



"Verso le 9:00 ora di Mosca (le 8 in Italia), per fermare l'avanzata delle truppe russe in direzione di Kursk, il nemico ha lanciato un contrattacco", ha detto il ministero della Difesa russo. L'Ucraina ha utilizzato due carri armati, una dozzina di veicoli blindati e un'unita' di demolizione nel nuovo assalto, diretto verso il villaggio di Berdin, a circa 15 chilometri a nord-est di Sudzha, ha detto il ministero.



"Sudzha e' stata catturata dalle forze di Kiev poco dopo aver lanciato la loro offensiva nell'agosto 2024, e da allora l'hanno mantenuta. I funzionari ucraini hanno offerto informazioni limitate sull'offensiva. "La Russia sta ottenendo cio' che si merita", ha detto il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak. Mentre nella notte il presidente Volodimyr Zelensky aveva parlato di "perdite pesanti" subite dalle forze russe e nordcoreane. "Nelle battaglie di ieri e venerdi' vicino a un solo villaggio, Makhnovka, nella regione di Kursk, l'esercito russo ha perso fino a un battaglione di soldati di fanteria nordcoreani e paracadutisti russi", ha detto Zelensky.



"Questo e' significativo". Il capo del Centro ucraino per la lotta alla disinformazione, Andriy Kovalenko, ha dichiarato su Telegram che "le forze di difesa stanno lavorando" nella zona. "Nella regione di Kursk i russi sono molto preoccupati perche' sono stati attaccati da piu' direzioni, ed e' stata una sorpresa per loro", ha detto. I blogger militari filo-Cremlino hanno ammesso che l'esercito russo e' sotto pressione nella regione di Kursk. "Gli eventi principali del prossimo tentativo di offensiva da parte dell'esercito ucraino sono chiaramente ancora davanti a noi", ha detto l'influente blogger filo-russo Rybar.



Kiev aveva conquistato dozzine di villaggi nella regione di Kursk poco dopo l'inizio della sua incursione, il 6 agosto 2024, ma la sua avanzata si era poi bloccata dopo che Mosca aveva inviato rinforzi nell'area, comprese migliaia di truppe dal suo alleato Pyongyang. L'apparente nuova offensiva di Kiev arriva in un momento critico del conflitto durato quasi tre anni, con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump - che ha promesso un rapido cessate il fuoco - che si prepara a entrare in carica il 20 gennaio. Intanto l'amministrazione del presidente in carica Joe Biden ha continuato a fornire aiuti in vista del prossimo cambio di guardia e ha reso noti quasi 6 miliardi di dollari in forniture militari prima dell'insediamento del repubblicano.

Russia: respinta controffensiva ucraina nell'oblast di Kursk - L'esercito russo ha affermato di aver respinto una controffensiva ucraina nell'oblast di Kursk. "Verso le 9, orario di Mosca, per fermare l'avanzata delle truppe russe nel settore di Kursk, il nemico ha lanciato una controffensiva con un gruppo d'assalto composto da due carri armati, un veicolo da demolizione e dodici veicoli blindati da combattimento accompagnati da una forza di sbarco in direzione della fattoria di Berdin", ha scritto il ministero della Difesa russo in un comunicato diffuso oggi, assicurando che l'offensiva è stata respinta. "Nella regione di Kursk, i russi sono molto preoccupati, perché sono stati attaccati in più settori, il che li ha sorpresi", aveva dichiarato in precedenza Andri Kovalenko, capo del servizio ucraino di lotta contro le fake news, su Telegram.





Leggi anche/ Scholz pronto a volare in Russia per incontrare Putin prima delle elezioni in Germania - Affaritaliani.it