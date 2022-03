Guerra Ucraina-Russia, no a incontro Putin-Zelensky. Mosca bombarda Odessa

Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie

Ucraina: arcivescovo Kiev,a Mariupol si vive un vero genocidio 13.19

La città di Mariupol "sta vivendo un vero genocidio... la gente muore non solo a causa delle armi nemiche ma anche per l'odio... Centinaia di persone muoiono di fame, e non solo nella città ma anche nei suoi dintorni. Sui territori temporaneamente occupati si stanno perpetrando veri crimini contro l'umanità. Riceviamo quotidianamente notizie di una vera catastrofe umanitaria, di omicidi, saccheggi, stupri". Così l'arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina in un video messaggio registrato nel 26esimo giorno di "questa ingiusta e terribile guerra condotta dalla Russia".

Ucraina: Viminale, 60mila profughi da inizio guerra 13.10

Sono 59.589 i profughi ucraini entrati in Italia dall'inizio della guerra: secondo i dati del Viminale, aggiornati ad oggi, 30.499 sono donne, 23.877 minori e 5.213 uomini. Nelle ultime 48 ore hanno passato il confine italiano poco meno di 4mila profughi.

Russia-Uzbekistan: Cremlino, telefonata Putin-Mirziyoyev, focus su Ucraina 12.06

Il presidente russo Vladimir Putin ha informato l'omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev sulla "operazione speciale" in Ucraina per "proteggere il Donbass", durante una conversazione telefonica. Lo riporta il servizio stampa del Cremlino in una nota, aggiungendo che il presidente uzbeko ha parlato con "comprensione" della posizione e delle azioni della parte russa.

Separatisti del Donetsk: almeno 7 giorni per prendere Mariupol 11.45

Potrebbe non bastare una settimana per prendere il controllo della città ucraina di Mariupol. Lo ha detto il capo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, citato da Interfax. "Non sono così ottimista sul fatto che bastino due o tre giorni o anche una settimana per chiudere la questione. Sfortunatamente no, la città è grande", ha detto.

Raid russi su Avdiivka: un morto e feriti 12.43

Avdiivka, città della regione di Donetsk ancora sotto controllo ucraino, nel Donbass, e i suoi dintorni sono stati colpiti da aerei e artiglieria russi nemici, provocando un morto e due feriti. Lo annuncia su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenkolo.

Odessa bombardata da navi russe, danneggiate diverse abitazioni 10.09

La città portuale ucraina di Odessa e' stata bombardata questa mattina dall'artiglieria navale russa, a seguito della sparatoria diverse abitazioni sono risultate danneggiate. Lo ha affermato il portavoce dell'amministrazione regionale militare di Odessa, Serhiy Bratchuk, in un videomessaggio, precisando che per il momento non sono state riscontrate vittime.

Ucraina: Peskov, "Progressi insufficienti per Putin-Zelensky" 09.51

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che i progressi nei colloqui di pace con l'Ucraina non sono al livello previsto ("Sono minori di quelli che ci piacerebbero") e ha aggiunto che al momento non c'e' ancora alcuna base per un possibile vertice Putin-Zelensky.

Ucraina: Anonymous hackera social VKontakte, Fb dei russi 09.50

Il gruppo di hacker e attivisti di Anonymous ha violato il social network VKontakte, considerato il Facebook della Russia. L'intento e' stato inviare agli utenti messaggi automatici contenenti informazioni su cio' che sta accadendo in Ucraina, compreso il numero di morti tra civili e militari, sia dell'esercito di Kiev che di quello di Mosca. "L'esercito russo ha distrutto molte citta' pacifiche e infrastrutture civili.

Decine di migliaia di persone sono rimaste feriti e piu' di 5.000, di cui 100 bambini, sono morte" si legge in parte del messaggio. L'account ufficiale Anonymous Operations su Twitter ha confermato la notizia, ripresa anche dal sito TechCrunch, pubblicando altri messaggi inviati agli iscritti di VKontakte, che a fine ottobre 2021 contava quasi 409 milioni di utenti secondo le rilevazioni di Statista: "Nessuno dei compiti stabiliti dall'esercito russo e' stato adempiuto: centinaia di unita' di equipaggiamento sono state distrutte, decine di migliaia di soldati sono stati feriti, 560 sono stati fatti prigionieri e piu' di 11 mila sono morti in Ucraina".

Proprio Anonymous aveva lanciato, giorni fa, il sito web 1920.in per consentire a chiunque di mandare sms a numeri di telefono russi con testi personalizzati e pre compilati, come: "Cari russi, i vostri media sono stati censurati. Il Cremlino sta mentendo", con l'obiettivo di superare la censura messa in atto da Mosca nei confronti dell'informazione internazionale sulla guerra. Stando al portale nazionale Kyiv Independent, Anonymous avrebbe violato anche i profili degli utenti di VKontakte, anticipando che tutti i sostenitori di Putin verranno individuati e "puniti".