Guerra Ucraina, crepe al Cremlino. Putin vuole dichiarare vittoria il 9 maggio

Guerra Ucraina, spaccature nel Cremlino: Peskov sotto accusa per le sue dichiarazioni

La Russia sta avendo gravi perdite in termini di truppe nel corso della guerra in Ucraina, e questa "è una grave tragedia per il Paese". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'emittente britannica "Sky News". Per poi dire che gli obiettivi dell'operazione speciale russa in Ucraina saranno raggiunti sia militarmente che nel quadro del processo negoziale e l'operazione speciale potrebbe essere completata "nel prossimo futuro". "L'operazione continua, stiamo raggiungendo gli obiettivi. Si sta svolgendo un lavoro sostanziale sia militarmente, in termini di avanzamento dell'operazione, sia attraverso il negoziatori che sono in fase di trattativa con le controparti ucraine".

Per queste parole Peskov è finito al centro del mirino. I falchi si sono scatenati contro Peskov. Riporta Repubblica: . «Quali sono le perdite “significative”? E quali le “non significative”? Che dire delle vittime di otto anni di genocidio del Donbass? E i nostri combattenti a Mariupol, che stringono i denti, salvano i civili sotto tiro e chiedono una vera denazificazione, non capiscono nulla di tragedie?», ha scritto Turchak evocando “Khasavyurt”, gli accordi siglati dopo la prima guerra cecena sinonimo di “capitolazione”, e citando persino un meme risalente alla prima guerra mondiale: «Che cos’è? Stupidità o tradimento?». A scatenarsi sono stati anche Aram Gabreljanov, creatore del portale Life.ru e presidente del cda di Izvestia, Anna Shafran, ex co-conduttrice del “propagandista” Vladimir Soloviov, nonché noti canali Telegram filo-Cremlino e pro-conflitto rilanciati dalla direttrice di Rt e Sputnik Margarita Simonjan. «Dobbiamo ammettere che Peskov è impreparato a essere l’addetto stampa del presidente durante le ostilità. Tanto è stato efficace in tempo di pace, quanto è indifeso, confuso e perso in tempi difficili! Le sue dichiarazioni danneggiano il morale dei nostri soldati!», ha scritto Gabreljanov".

Secondo Emmanuel Macron l'obiettivo per la Russia è dichiarare vittoria il 9 maggio. "Per la Russia - ha detto Macron parlando alla radio RTL - il 9 maggio è una festa nazionale, un appuntamento militare importante ed è quasi sicuro che, per il presidente Putin, il 9 maggio debba essere una giornata di vittoria». I russi «concentreranno i loro sforzi nel Donbass - ha proseguito Macron - vivremo scene molto difficili nelle prossime settimane» in quella regione dell'est del Paese.