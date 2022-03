Guerra Ucraina, ucciso giornalista del New York Times da militari russi

Kiev, russi uccidono un giornalista: potrebbe essere Brent Renaud del new York Times

Un giornalista che lavora per un quotidiano occidentale sarebbe stato ucciso a Irpin, vicino Kiev, dalle forze russe. Lo riferiscono le autorita' di sicurezza di Kiev, specificando che un'altra persona e' rimasta ferita. Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa "Ukrinform", la vittima sarebbe il corrispondente del "New York Times" Brent Renaud, facendo riferimento all'annuncio su Facebook fatto da Andriy Nebytov, capo della polizia regionale di Kiev.

"Stavamo attraversando il primo ponte a Irpin con altri colleghi, per filmare i rifugiati in fuga. Si è avvicinata un'auto che ci ha chiesto se volevamo andare con loro per passare il secondo ponte, abbiamo superato il checkpoint e ci hanno sparato contro. Brent è stato ferito e lo abbiamo dovuto lasciare indietro per fuggire. Sono stato portato qui da un'ambulanza. Ho visto che gli hanno sparato al collo, ma non so che fine abbia fatto". E' il racconto che fa il GIORNALISTA ferito, portato all'ospedale di Kjiv, in un video diffuso sui social.

Sullivan, verifichiamo notizia morte giornalista

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha definito "orribile e scioccante" la notizia sulla morte del giornalista del New York Times, Brent Renaud, arrivata dal capo della polizia della regione di Kiev. Durante la trasmissione tv Face the Nation Sullivan ha spiegato che verifichera' con gli alleati la notizia. "Noi seguiremo chiaramente quest'ultimo sviluppo con molta attenzione e risponderemo di conseguenza".



