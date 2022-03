Guerra Ucraina, Bielorussia Siria con Mosca. Putin decapita i Servizi Segreti

Guerra in Ucraina, Putin chiede i rinforzi a Lukashenko e Assad

Vladimir Putin sta per avere i rinforzi. Due dittatori appoggiati dalla Russia, o per meglio dire salvati e tenuti sulle rispettive poltrone dalla Russia, sembrano intenzionati ad aiutare il Cremlino nella sua guerra in Ucraina. Come riporta il Foglio, "il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha dichiarato che sedicimila combattenti dal medio oriente e soprattutto dalla Siria arriveranno a sostegno dei soldati russi". E "poche ore dopo il governo ucraino ha avvertito che la Bielorussia controllata dal presidente Aljaksandr Lukashenko avrebbe dichiarato guerra e avrebbe invaso l’Ucraina al fianco dei soldati russi".

Il rais Bashir Assad è rimasto in sella solo grazie all'intervento di Mosca che nel 2015 lo ha salvato da un disarcionamento che sembrava ormai certo. "Molti siriani dopo la guerra civile non sanno come sfamare le famiglie e accettano di andare a combattere in guerre altrui. E’ successo in Libia, dove nel 2019 la Turchia ha mandato molti siriani arruolati tra gli oppositori di Assad, e succede ora in Ucraina, dove però i siriani usati come carne da cannone sono arruolati fra i miliziani di Assad", spiega Il Foglio.

Allo stesso modo, anche il presidente bielorusso Lukashenko deve la propria sopravvivenza a Putin, "perché due anni fa il russo lo ha aiutato a resistere ai moti di piazza che puntavano a scalzare lui dal potere dopo le ennesime elezioni-farsa alterate da brogli". Minsk è di fatto ormai un satellite semi sovrano e stato vassallo di Mosca. Non a caso il fronte si è spostato a nord e a sud di Leopoli: Lutsk e Ivano-Frankivsk. "Città a pochi chilometri dalla Bielorussia, i cui attacchi aprono un nuovo scenario, purtroppo non inaspettato", spiega il Messaggero.

Secondo il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, le forze russe stanno per sparare sulla Bielorussia dal territorio dell'Ucraina per trascinare in guerra l'alleato di Mosca. E secondo i media ucraini, i bombardamenti sarebbero già iniziati. "I missili su Ivano-Frankivsk potrebbero essere partiti dalla Trasnistria, piccola énclave filorussa non riconosciuta dall'Onu che, come la Bielorussia, ha offerto il suo territorio come base di lancio balistico. E così mentre Putin mostra disponibilità alla negoziazione, colpisce duro in tutto il Paese, in modo da poter arrivare a una eventuale trattativa con un maggior potere contrattuale", scrive il Messaggero.

Guerra in Ucraina, Putin trova il capro espiatorio: i servizi segreti

Nel frattempo, però, sul fronte interno si muove qualcosa in Russia. In particolare sui servizi segreti. "Al diciassettesimo giorno di guerra iniziano a circolare le prime voci dell’insoddisfazione del presidente russo, Vladimir Putin, di fronte ai calcoli sbagliati della Russia. Andrei Soldatov, un esperto dei servizi di sicurezza russi, ha detto che secondo alcune fonti la rabbia del presidente russo si sta rivolgendo contro l’Fsb e in particolare contro il quinto servizio, un dipartimento speciale dell’Fsb che si occupa dell’intelligence estera: il suo capo, Sergei Beseda, che da anni dirige le operazioni in Ucraina, e il suo vice sarebbero agli arresti domiciliari", scrive il Foglio.

Putin sta cercando il capro espiatorio e in questo senso i servizi sarebbero colpevoli di aver informato male il presidente, "ad aver sottostimato le capacità di Volodymyr Zelensky, la resistenza degli ucraini, anche dei russofoni dell’est del paese. Se l’errore sia nato dal dirigente dell’Fsb o dal presidente stesso poco importa: Putin non se ne assumerà mai le responsabilità e deve pensare alla propria sopravvivenza".