Uno Mattina, Giorgino e Zucchini in pole dopo l'addio di Frittella

Uno Mattina, addio di Marco Frittella: Francesco Giorgino e Alessio Zucchini in pole position

Chi sostituirà l'ottimo Marco Frittella che per due anni al fianco di Monica Giandotti? Monica Maggioni, si mormora, vorrebbe affidare lo spazio a Francesco Giorgino vice direttore e storico volto del Tg Uno ma il conduttore pugliese resiste. Un altro nome che gira è quello di Alessio Zucchini. Escluso lo spostamento di Alberto Matano dalla conduzione della 'Vita in diretta' format ormai rodato e leader di fascia.

Mattino 5, brinda Francesco Vecchi

A brindare è Francesco Vecchi che con il suo ''Mattino 5' e' spesso sopra la concorrenza. E il programma di Canale 5 si conferma uno dei punti di forza della programmazione del Biscione sul tema guerra. Un talento costruito in casa che sta dando ottimi risultati.

Ascolti tv, Barbara D'Urso arriva al 17%

Zitta zitta Barbara D'Urso si conferma una affodabile stakanovista, un fenomenale diesel. Il suo 'Pomeriggio 5' si posiziona ormai stabilmente sopra il 16% di share toccando anche spesso il 17%. Insomma, nonostante il suo contenitore sia nettamente piu corto di 'Vita in diretta' la conduttrice napoletana da comunque del filo da torcere ai concorrenti di Rai 1.

Monica Maggioni promuove le donne

Monica Maggioni ha messo sul campo una quantità di ferratissime inviate di guerra. Il Tg 1 in questa fase forse è il tg piu femminile in cricolazione. E ora si parla dell'arrivo di una nuova conduzione nell'edizione delle 13.30. Si fa il nome di Barbara Carfagna, esperta di tecnologia e di cronaca. Il profilo ideale per un tg che punta su volti credibili e competenti.

