Russia, colpo di Stato? Che cosa accade dietro le quinte del Cremlino



Non oggi. Non domani, ma in prospettiva l'ipotesi di un colpo di Stato in Russia che metta fine alla presidenza di zar Vladimir (e alla guerra in Ucraina) in esiste.

La Germania - sottolinea NTV.de, uno dei principali media tedeschi - è stata molto chiara fin dall'inizio personalizzando al massimo il conflitto, "Questa è la guerra di Putin", ha detto il Cancelliere. Olaf Scholz conosce i crimini di guerra della Germania nazista in Russia, motivo per cui vuole sottolineare la più grande differenza possibile tra i russi e il loro leader.

Le drastiche sanzioni economiche decise dall'Occidente hanno colpito duramente le persone comuni in Russia. Gli scaffali dei supermercati sono ormai vuoti, molte merci stanno diventando sempre più inaccessibili a causa dell'inflazione alimentata dall'esterno. La classe media viene letteralmente derubata delle sue speranze di prosperità e i dipendenti di molti stabilimenti, come la VolksWagen, sono senza lavoro. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno lanciato una guerra commerciale ed economica che sanno come condurre. Solo Putin è responsabile di questo, ma i suoi amici oligarchi miliardari sono i più facili da colpire.

Le fantasie delle cancellerie occidentali si stanno scatenando su chi potrebbe portare a un "cambio di regime" in Russia. I generali? Gli oligarchi amanti dell'Occidente che temono per i loro soldi? L'ex KGB. Anche il capo dei servizi segreti ha tremato di paura quando è stato pubblicamente rimproverato da Putin. Ci sono anche poche prove che gli oligarchi potrebbero mobilitare le forze politiche per rovesciare il numero uno del Cremlino. Hanno fatto il loro patto con Putin molto tempo fa, si sono ritirati dalla politica per poter svolgere i loro affari indisturbati, e quelli di loro che non l'hanno fatto sono per lo più fuggiti all'estero o sono in prigione.

Infine - spiega ancora NTV.de -, c'è anche il coraggio dei manifestanti contro la guerra di Putin che affrontano (e subiscono) tutta la forza del suo apparato di potere e di polizia. E nonostante ciò scendono nelle strade di diverse città della Russia. Ma prima di un movimento di massa, la ribellione è lontana. Il Cremlino ha fatto il lavaggio del cervello alla sua stessa gente per anni, avvelenandola con il verbo del nazionalismo e mettendo a tacere quasi tutti i media indipendenti. Sebbene molti intellettuali e scienziati non possano essere ingannati, quando alzano la voce non ha particolare risonanza tra la gente comune. Putin è riuscito a decapitare la società e ora la stessa società lo sta proteggendo.

Ma per quanto fuorviante sia la visione di un imminente "cambio di regime", questa affermazione è vera a lungo termine: la pace e la convivenza nel Vecchio Continente non potrà essere discussa con la Russia finché Putin regnerà al Cremlino. Ciò significa che l'imminente riavvio delle relazioni può avvenire solo dopo un cambiamento di regime a Mosca. Senza Vladimir Putin, che ha tanto sangue sulle mani.

