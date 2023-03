Guerra Ucraina, l'Ue apre alla Cina. Biden si adegua: "Nessuna arma a Putin"

Ucraina, Biden assicura: "Finora dalla Cina nessuna arma alla Russia"

Xi Jinping fa il pieno in Europa e gli Stati Uniti si adeguano. Dopo le tante accuse delle scorse settimane. La Cina non ha finora fornito nessuna arma alla Russia, nonostante i timori espressi dai Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina: lo ha detto a Ottawa, dove si trova in visita ufficiale, il presidente Usa Joe Biden. "Questo non vuol dire che non lo faranno, ma non l'hanno ancora fatto - ha osservato il capo della Casa Bianca - Non prendo la Cina alla leggera. Non prendo la Russia alla leggera", ha aggiunto, sottolineando però che le informazioni sul loro avvicinamento sono probabilmente state "esagerate".

Il presidente francese, Emmanuel Macron, approfitterà della sua visita di Stato in Cina dal 5 all'8 aprile prossimi per "lavorare" con il suo omologo cinese Xi Jinping "nella direzione di un ritorno alla pace" in Ucraina. E' quanto spiega l'Eliseo. La presidenza francese precisa che Macron si recherà a Pechino e a Canton e che è "impegnato a mantenere un dialogo costante ed esigente con la Cina". Prima di lui ci andrà Pedro Sanchez, insieme a lui Ursula von der Leyen e subito dopo Josep Borrell.