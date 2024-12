Ucraina, ultimatum "alla cowboy" di Trump: a Putin e Zelensky conviene davvero far finire la guerra

Ucraina, l'ultimatum "alla cowboy" di Trump

Provare a mettere di fronte a un tavolo, per una vera trattativa di pace, Russia e Ucraina ci hanno provato in molti. L'istituzione più importante per un negoziato dovrebbe essere l'ONU, ma anche in questo caso ci si ferma solo a proclami e poi, diciamocelo chiaramente, ormai non ha più un peso “politico” importante dato che la Carta e le varie raccomandazioni sono prontamente glissate in favore degli interessi di ciascun membro coinvolto.

Quindi alla fine ci dovrebbe essere qualcuno che con una prova “muscolare” si permetta di fare da pacere con i due contendenti affinché si giunga a un accordo. A chi mi riferisco? A Donald Trump che fra un mese sarà il 47° Presidente degli Stati Uniti, e fin da ora ha messo le carte in tavola per arrivare almeno ad un dialogo fra le parti.

Naturalmente non l'ha detto con l'aplomb degli inglesi, ma in modo diretto, alla cowboy, con questa modalità, però ci tengo a precisare che l'ho letta da qualche parte: “Se Zelen'skyj non si siede al tavolo delle trattative verranno immediatamente tagliati finanziamenti e armamenti, se Putin non presenzierà alla trattativa gli USA raddoppieranno finanziamenti e armamenti in favore dell'Ucraina”.

Se così è stato detto direi che è una bella prova muscolare! Ci sono commenti? L'unica cosa che mi viene in mente è che ci sia questa possibilità di dialogo poi i dettagli verranno da soli. Domanda, si può essere in conflitto per sempre?

Se Trump riuscirà in questo intento avremo la possibilità di riportare nell'alveo della “normalità” le economie mettendo così da parte anche le apprensioni per un eventuale e paventato conflitto nucleare. Attendiamo con grande fiducia la risoluzione di questo conflitto che ha superato i mille giorni e che è costato e costa tutt'ora in termine di perdite umane (civili e militari) troppo. Chiudo con un pensiero del Mahatma Gandhi: “Non esiste una via per la pace, esiste solo la pace”.