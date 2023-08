Hawaii in ginocchio, fissata la data della visita di Joe Biden

Usa, la visita di Joe Biden andrà alle Hawai

Joe Biden, accompagnato dalla first lady Jill, si recherà il 21 agosto nelle Hawaii, per visitare la zone colpite dai devastanti incendi sull'isola di Maui. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, precisando che il presidente incontrerà "soccorritori, sopravvissuti e funzionari federali, statali e locali" per vedere "direttamente l'impatto degli incendi, la devastante perdita di vite umane e di territorio e discutere i prossimi passi per la ricostruzione".

"Il presidente continua a guidare la risposta di tutto il governo ai letali incendi di Maui ed è impegnato a fornire tutto quello di cui ha bisogno il popolo delle Hawaii dal governo federale mentre si riprendono dal disastro", ha aggiunto la portavoce.

Usa: incendi Hawaii, bilancio sale a 106 morti

E' di 106 morti accertati il nuovo bilancio delle vittime degli incendi che hanno devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii. Lo riporta la Cnn mentre il governatore Josh Green ha ammesso le difficoltà nell'identificazione delle vittime e ha riconosciuto che potrebbero volerci settimane.

Secondo le autorità di Maui, solo cinque delle 106 vittime sono state identificate. Alle famiglie in attesa di notizie sui cari dispersi è stato chiesto di fornire campioni di Dna. Alla Cnn Green ha confermato che centinaia di soccorritori, con l'ausilio dei cani addestrati per la ricerca di cadaveri, continuano le operazioni tra le ceneri di quelle che erano case e aziende e che sono state divorate dalle fiamme.