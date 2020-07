Hong Kong, in 580mila sfidano la legge e votano alle primarie pro-democrazia

Oltre mezzo milione di persone hanno partecipato sabato e domenica a Hong Kong alle primarie organizzate dai partiti pro-democratici per designare i candidati alle elezioni legislative di settembre. Il dato (piu' di 580 mila votanti) e' stato fornito dagli organizzatori dopo la chiusura dei seggi, alle 21 locali. L'elevato tasso di partecipazione si registra nonostante le autorita' avessero avvertito che il voto non ufficiale potrebbe violare la nuova legge sulla sicurezza varata il 30 giugno da Pechino per l'ex colonia britannica. "Quasi 600 mila persone sono venute e hanno votato - ha esultato l'ex deputato Au Nok-Hin - nonostante l'ombra della legge sulla sicurezza nazionale, e' un nuovo miracolo da mostrare al mondo intero". I risultati saranno noti domani dopo lo spoglio integrale. I candidati designati si presenteranno per ottenere seggi al Consiglio legislativo della citta', composto da 70 eletti.