Hong Kong, la Cina istituirà un'agenzia di sicurezza nazionale

La Cina istituira' una "agenzia per la sicurezza nazionale" a Hong Kong a supervisione della controversa legge che punta a "prevenire, fermare e punire" ogni atto che venga considerato riconducibile al separatismo e al terrorismo e ogni interferenza di forze straniere nella citta'. Lo riferisce l'agenzia Xinhua, che cita la bozza della legge, gia' fortemente criticata a livello internazionale per il rischio di erosione delle autonomie di cui gode la citta' rispetto alla Cina. La bozza e' stata oggetto di revisione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, l'organo legislativo del parlamento cinese, che ha chiuso oggi la sua sessione di lavori.

La bozza della legge conta 66 articoli ed e' suddivisa in sei parti, che riguardano i doveri di Hong Kong nel mantenimento della sicurezza nazionale; i reati e le pene; la giurisdizione sui casi relativi alla sicurezza nazionale, l'applicazione della legge e le procedure; le istituzioni del governo centrale per la salvaguardia della sicurezza nazionale nella citta' e altre disposizioni. Tra i compiti che avra' la nuova agenzia per la sicurezza nazionale nella regione amministrativa speciale ci sono quelli di "analizzare e giudicare" la situazione della salvaguardia della sicurezza nazionale e fornire suggerimenti sulle principali strategie da adottare; "sorvegliare, coordinare e sostenere" il mantenimento della sicurezza nazionale da parte delle istituzioni di Hong Kong; la raccolta e l'analisi del materiale di intelligence relativo alla sicurezza nazionale e la gestione dei reati contro di essa. L'agenzia, che deve attenersi alle leggi di Hong Kong, dovra', infine, istituire un meccanismo di coordinamento con le autorita' della citta' per la salvaguardia della sicurezza nazionale e si coordinera' con le forze dell'ordine e l'autorita' giudiziaria locale per "rafforzare la condivisone delle informazioni e il coordinamento delle azioni".