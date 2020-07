Hong Kong, Londra sospende trattato di estradizione e fermerà vendita di armi

Il Regno Unito sospende "immediatamente e per sempre" il trattato di estradizione con Hong Kong. Lo ha annunciato, come atteso, Dominic Raab. Alla Camera dei Comuni, il ministro degli Esteri ha detto che Londra "vuole rapporti positivi" con la Cina, ma - ha aggiunto secondo quanto riporta la Bbc - la "imposizione" della nuova legge sulla "sicurezza nazionale" da parte di Pechino a Hong Kong rappresenta una "grave violazione" degli obblighi internazionali.

Lo stesso Raab ha anche comunicato che Londra estenderà a Hong Kong l'embargo sulle armi, in vigore dal 1989 con la Cina, fermando le esportazioni di equipaggiamenti per le forze di sicurezza, come armi e fumogeni. "L'estensione di questo embargo significa che non ci saranno esportazioni dal Regno Unito a Hong Kong di armi potenzialmente letali, di loro componenti o munizioni”, ha dichiarato il ministro a Sky News. “Significa anche un divieto all'export di equipaggiamenti che non sono già vietati e che potrebbero essere usati per la repressione interna".

La settimana scorsa il governo britannico ha deciso di escludere il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei dallo sviluppo della rete 5G, oltre ad aver offerto - dopo l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale - la cittadinanza a tre milioni di cittadini dell'ex colonia britannica in Asia, scatenando la reazione di Pechino che ha denunciato interferenze interne.