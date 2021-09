I comunisti russi alzano la voce. "Putin è un ladro". Folla in piazza

Il Partito comunista russo ha guidato una protesta molto partecipata nel centro di Mosca per quella che hanno definito "colossale" frode nelle elezioni parlamentari di una settimana fa, mentre la polizia ha arrestato un certo numero di attivisti. È stata la prima protesta importante di Mosca dopo il voto e la polizia non ha interrotto la manifestazione non autorizzata ma ha suonato musica ad alto volume nel tentativo di soffocare i manifestanti.



Prima e durante la protesta, le autorità hanno arrestato un certo numero di attivisti tra cui Sergei Udaltsov, capo di un gruppo socialista radicale, Left Front, secondo OVD-Info, che tiene traccia delle detenzioni durante le manifestazioni dell'opposizione.



Nella sua residenza fuori Mosca, il presidente Vladimir Putin ha salutato la "convincente vittoria" del partito al governo e ha affermato che la democrazia russa si stava rafforzando mentre ospitava i capi di cinque partiti che hanno vinto seggi parlamentari, tra cui il leader comunista Gennady Zyuganov.



Gli oppositori di Putin hanno accusato le autorità di frode di massa dopo che i risultati hanno mostrato che il partito al governo, Russia Unita, profondamente impopolare, ha ottenuto una larga maggioranza in parlamento.



Il voto di tre giorni si è svolto a seguito di una storica repressione dell'opposizione, con le autorità che hanno imprigionato il critico più accanito di Putin, Alexei Navalny, e hanno formalmente messo al bando le sue organizzazioni.



Trent'anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica, molti russi a Mosca e altrove hanno appoggiato i comunisti come forma di voto di protesta, alcuni per la prima volta. Più di mille manifestanti hanno riempito piazza Pushkin sabato mentre figure comuniste hanno denunciato quelle che hanno definito un'elezione rubata, ha detto un corrispondente. La folla ha cantato "Putin è un ladro!" e ha chiesto il rilascio dei prigionieri politici.



Alcuni manifestanti portavano cartelli che chiedevano un riconteggio, altri hanno espresso sostegno a Navalny. Alcuni manifestanti alla manifestazione hanno affermato di non sostenere il comunismo come ideologia politica, ma si sono comunque presentati alla protesta per esprimere la loro rabbia per i brogli elettorali. "Non ci sono solo membri del Partito Comunista", ha detto Deniza Lisova, 26 anni. "Siamo tutti qui e tutti abbiamo sostenuto il Partito Comunista durante le elezioni". I membri del Partito Comunista hanno avuto un particolare problema con i risultati del voto elettronico a Mosca.