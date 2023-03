Il generale Luca Goretti: “Tutt’ora volo con il Tornado. L'aereo è casa"

Il generale Luca Goretti a Rtl: “Tutt’ora volo con il Tornado. Per noi essere sull’aereo è come stare a casa”

In occasione del “Centenario dell’Aeronautica Militare”, di scena con una manifestazione in Sicilia, il Generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, è stato intervistato da RTL 102.5: “Non potevo non fare un’intervista davanti al mio aeroplano”, esordisce. “Tutt’ora volo sul Tornando e provo la stessa emozione del primo giorno. Sono qui presenti, in piazza del Popolo, gli aerei delle nuove tecnologie”, dice il capo di Stato Maggiore in collegamento con Federica Gentile.

“Il Tornado ha fatto molte missioni nella guerra del Golfo”, racconta. “Per noi essere sull’aereo è come stare a casa. Un pilota deve portare la sua passione su un mezzo meccanico: questa è l’essenza del pilota”, continua Goretti. “L’aeronautica usa la tecnologia e la porta nella terza dimensione. Abbiamo un grande rapporto con la catena manutentiva, ci diamo del tu: la gerarchia in volo non esiste. Noi affidiamo la nostra vita agli specialisti. Occorre far capire ai ragazzi che in Aeronautica ci sono tante professionalità”, conclude il generale Goretti.