Il piano di Trump: farsi arrestare in diretta mondiale per riprendersi gli Usa

Usa, Trump: sfilare in manette a New York per tornare alla Casa Bianca

Donald Trump sta per preparare lo show del suo arresto. L'ex presidente Usa ha deciso di trasformare la sua cattura in una mossa elettorale per farsi rieleggere alla Casa Bianca. Avrebbe detto ai suoi consiglieri - si legge sul Corriere della Sera - che vuole essere ammanettato quando si presenterà volontariamente al tribunale di Manhattan. E avrebbe aggiunto che, se pure gli sparassero davanti all’edificio, diventerebbe «un martire» e la sua vittoria nelle elezioni presidenziali del 2024 sarebbe assicurata. Domenica scorsa Maggie Haberman, reporter premio Pulitzer del New York Times, diceva alla Cnn che Trump era «molto in ansia» per la probabile incriminazione relativa a pagamenti effettuati nel 2016 a Stormy Daniels con fatture false e presunti fondi elettorali, alfine di farla tacere su un rapporto sessuale di dieci anni prima. "Entrambe le cose possono essere vere", sostiene Haberman.

"Da una parte Trump pensa che l’incriminazione possa aiutarlo politicamente ma dall’altra non vuole affrontare l’arresto: dovrebbe presentarsi, gli prenderebbero le impronte digitali, dovrebbe chiedere di uscire su cauzione. Niente di tutto ciò lo eccita». Il grand jury, - prosegue il Corriere - la giuria di 23 persone che deve decidere se ci siano le basi per l'incriminazione del primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti, non si è ancora espressa: ieri non si è riunita per ragioni ignote, su richiesta della procura; il voto potrebbe avvenire oggi. Trump vuole tornare protagonista dello show delle primarie come lo fu nel 2016.