Il sermone dell'Imam: "Ecco come si lapida un'adultera". Bufera su una moschea

Birmingham, Imam nei guai per un video sulla sharia. "Va seppellita fino alla vita e poi presa a sassate"

La moschea Green Lane di Birmingham è finita nella bufera per un sermone dell'Imam che in un video spiegava ai fedeli il giusto procedimento per lapidare una donna adultera, dicendo chiaramente "va prima sepolta fino alla vita, in modo da tutelarne il pudore, e solo successivamente va bersagliata con le pietre fino a provocarne la morte". Il caso non è passato inosservato alle autorità britanniche che hanno fermato la sovvenzione alla moschea di Green Lane. Già nota per le posizioni estremiste su omosessualità e diritti delle donne.

Il video dell'imam è finito sui social, diventando virale e causando indignazione tanto che la polizia si è offerta di intensificare le pattuglie intorno al luogo di culto, come riporta la stampa locale. I vertici della moschea si sono difesi dicendo che la clip è stata decontestualizzata e quindi il discorso dell'imam appare fuorviante, perché stava "raccontando tutta la storia della sharia (la legge islamica) e delle punizioni inflitte alle donne".