Immobile di Sloane Avenue, la corte Uk condanna il Vaticano

Sloane Avenue, Vaticano condannato dalla corte Uk

La giustizia inglese condanna lo Stato della Città del Vaticano per la vicenda del palazzo in Sloane Avenue, in quanto ha perso la sua "estraneità" e "neutralità" grazie a tutte le azioni che ha posto in essere, la maggioranza delle quali sono totalmente illegittime. La condanna è a 200.000 sterline (immediatamente esecutiva), hanno 28 giorni per pagare. I termini decorrono dal 26 luglio.

La vicenda dell'immobile di Sloane Avenue

Il Vaticano ha affrontato, per la prima volta nella sua storia, un processo davanti ai tribunali inglesi. La Santa Sede aveva venduto questo edificio lo scorso luglio, ma la transazione aveva portato dieci persone, tra cui il cardinale Angelo Becciu, a sedere al banco degli imputati nel processo in cui il Vaticano veniva accusato di appropriazione indebita e frode nell'uso dei fondi riservati. L'Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede (APSA) ha riferito, al riguardo, che l'immobile è stato venduto "nei giorni scorsi" per 215 milioni di euro, quando era costato 350 milioni. Un altro degli imputati è Raffaele Mincione, il finanziere della Segreteria di Stato della Santa Sede che ha promosso l'acquisizione dell'immobile al 60 di Sloane Avenue e che poi ha utilizzato i soldi in opachi investimenti. Mincione, però, smentisce tutto e sostiene la valutazione dell'immobile, che secondo lui è stata fornita da esperti indipendenti.