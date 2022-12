Afghanistan, i talebani vietano l'università alle donne

Afghanistan, vietata l'istruzione universitaria alle donne

In Afghanistan le autorità talebane hanno emesso un divieto a tempo indeterminato dell'istruzione universitaria per le ragazze. Lo ha annunciato il ministero dell'Istruzione superiore in una lettera inviata a tutte le università governative e private del Paese.

"Vi informiamo di attuare il citato ordine di sospendere l'istruzione femminile fino a nuovo avviso", si legge nella missiva firmata dal ministro dell'Istruzione superiore, Neda Mohammad Nadeem.

Il nuovo divieto arriva meno di tre mesi dopo che migliaia di ragazze e donne hanno sostenuto gli esami di ammissione all'università in tutto il Paese. Per le ragazze era già scattato il divieto di accesso alle scuole secondarie.

Tornando al potere nell'agosto 2021, i talebani promisero di essere più flessibili, ma di fatto sono tornati in gran parte alla rigorosa interpretazione dell'Islam che aveva segnato il loro primo periodo al potere, fra il 1996 e il 2001.

Le misure liberticide si sono moltiplicate in particolare nei confronti delle donne che sono state progressivamente escluse dalla vita pubblica e dall'istruzione. Con un inaspettato voltafaccia, il 23 marzo scorso i talebani hanno chiuso le scuole secondarie poche ore dopo la loro tanto annunciata riapertura.