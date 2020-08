India, crollato un palazzo a Mahad: 11 morti, bimbo di 4 anni estratto vivo

In India un bimbo di quattro anni è stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo il cui crollo ha causato la morte di almeno 11 persone mentre decine di altre sono rimaste seppellite. L'incidente è avvenuto ieri sera nella città di Mahad; tre squadre di soccorritori con l'aiuto di cani hanno lavorato tutta la notte per individuare sopravvissuti all'edificio venuto giù come "un castello di carte", hanno raccontato testimoni. Molti dei residenti dei 47 appartamenti si sono salvati perché avevano già lasciato la città per tornare nei villaggi natali durante l'epidemia di coronavirus e altri si sono messi al sicuro quando il palazzo ha cominciato a muoversi. "Nessuno sa quante persone sono bloccate dentro", ha riferito un poliziotto, con stime che indicano tra le 20 e le 70, meno delle 200 inizialmente temute. Il premier Narendra Modi ha twittato il suo cordoglio, sottolineando che i suoi "pensieri sono con le famiglie che hanno perso i loro cari". "Prego che i feriti si riprendano presto", ha aggiunto il leader ultra-nazionalista.