Invio di armi in Ucraina, nessuna proroga. Governo valuta decreto ad hoc

Invio di armi in Ucraina, nessuna proroga. Il Governo valuta un decreto ad hoc

E' stato ritirato al Senato l'emendamento al decreto sulle missioni Nato che chiedeva di prorogare fino al 31 dicembre del 2023 la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina. Il Governo pensa a un decreto ad hoc: nel corso della conferenza dei capigruppo del Senato, infatti, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, secondo quanto viene riferito da alcuni presenti, ha chiesto ai gruppi l'impegno a convertire il testo entro il 31 dicembre, quando scadrà quello attualmente in vigore.

Sul fronte si continua a combattere, e le autorità e i tecnici sono impegnati nel difficile compito di ripristinare l'erogazione di energia elettrica ai tanti centri abitati ucraini rimasti a buio e al freddo dopo gli attacchi russi alle infrastrutture.

Guerra Russia – Ucraina: Kiev ripiomba nel buio, il piano blackout non funziona

A partire da oggi, 29 novembre, infatti, a Kiev torneranno in vigore le interruzioni di corrente di emergenza allo scopo di garantire a ogni utente una fornitura di elettricità per almeno due o tre ore due volte al giorno. Lo riferisce la società energetica ucraina Dtek, spiegando che "non appena riusciremo a riequilibrare la situazione, torneremo alla disconnessione secondo gli orari”. “Non permetteremo a Putin di rubarci il Natale – ha promesso il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, annunciando che nella capitale verranno installati i tradizionali alberi per celebrare le festività – Nessuno cancellerà Natale e il Capodanno”.

“Dobbiamo aiutare l'Ucraina anche in questa difficile stagione e l'Italia è pronta a fare la sua parte attraverso le sue imprese inviando la tecnologica necessaria per continuare a far funzionare la rete elettrica, siamo impegnati anche da questo punto per garantire un inverno non di tragedia per il popolo ucraino” ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla ministeriale Esteri della Nato.

Ucraina, Stoltenberg: "Non arretriamo, a fianco di Kiev per tutto il tempo. La porta della Nato resta aperta”

Ed è intervenuto anche prima, al convegno Aspen-Gmf Bucharest Forum in corso nella capitale rumena, il segretario generale Jens Stoltenberg, assicurando lapidario che la Nato “continuerà a stare a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Non arretreremo”. Sostenere l'Ucraina nella guerra scatenata dalla Russia, infatti, “è nell'interesse di sicurezza a lungo termine della Nato. Non può esserci pace duratura, se l'oppressione e l'autocrazia prevalgono sulla libertà e la democrazia”.