Iran, donne affamate di libertà: Time le incorona eroi dell'anno 2022

Time incorona le donne iraniane "eroi dell'anno" 2022, simbolo di coraggio e libertà

La rivista americana Time incorona le donne iraniane eroi dell'anno 2022. "Le giovani donne iraniane sono in piazza, guidano un movimento istruito, liberale, laico, cresciuto su grandi aspettative e affamato di normalità", scrive Time, facendo riferimento alle proteste scoppiate dopo la morte della giovane curda Mahsa Amini . Le donne scese in piazza hanno "la libertà di dire e indossare qualunque cosa”. E le loro ambizioni spaziano in più campi: dall'università ai viaggi all'estero, dai lavori umili allo stato di diritto, fino all'accesso a un negozio Apple Store, ambendo un "ruolo significativo in politica, la libertà di dire e indossare qualunque cosa". Finora le proteste scoppiate lo scorso settembre in Iran hanno visto la morte di circa 400 manifestanti, uccisi dalle forze di sicurezza.

Intanto, nonostante la violenta repressione delle proteste costate già almeno 470 morti e oltre 18.000 arresti, proseguono le manifestazioni un tutto il Paese. Secondo i video diffusi dal portale vicino all’opposizione “Iran International” diverse manifestazioni sono state organizzate in vari quartieri e sobborghi della capitale Teheran tra cui Pars, Sattarkhan, Ekbatan e Majidie. Altre proteste sono avvenute nella città di Karaj, nella provincia di Alborz a nord est di Teheran, e Sanandaj nella provincia del Kurdistan iraniano.