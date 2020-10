Iran, in costruzione un nuovo impianto nucleare sotterraneo

L'Iran sta costruendo un impianto nucleare sotterraneo, dove vengono assemblate centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, dopo l'esplosione di un sito analogo avvenuta quest'estate in quello che Teheran ha definito un atto di sabotaggio. Lo hanno confermato gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo edito a Londra, 'Asharq al-Awsat'. Secondo l'Agenzia, inoltre, l'Iran sta continuando a stoccare grandi quantità di uranio arricchito a bassi livelli, ma non sembra essere in possesso di quantità tali da poter produrre un'arma atomica.