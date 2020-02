Irlanda, Varadkar si dimette: ma il nuovo premier ancora non c'è

Il premier irlandese Leo Varadkar ha rassegnato le dimissioni annunciando che restera' premier ad interim. Il nuovo parlamento irlandese non e' inatti riuscito ad eleggere il primo ministro. La leader del partito Sinn Fein, Mary Lou McDonald, ha ottenuto la maggioranza dei voti con 45 consensi ma si e' fermata sotto la soglia delle 80 preferenze necessarie per diventare premier.

IRLANDA: PARLAMENTO NON RIESCE A NOMINARE PRIMO MINISTRO

Il nuovo parlamento irlandese non è riuscito ad eleggere il primo ministro. La leader del partito repubblicano di sinistra Sinn Fein, Mary Lou McDonald, ha ottenuto il maggior numero di voti con 45 consensi ma si è fermata ben sotto la soglia minima di 80 voti per diventare il nuovoi 'taoiseach'. Il primo ministro uscente Leo Varadkar del Fine Gael (centro destra) si è fermato a 36 voti e Micheal Martin del Fianna Fail (centro destra) ne ha ottenuti 41. Terminata la prima giornata di votazioni, Varadkar ha annunciato che presenterà le dimissioni, ma rimarrà come premier ad interim. Il parlamento si aggiorna ora per due settimane, durante le quali vi saranno trattative per formare un governo di coalizione. Le elezioni dello scorso 8 febbraio hanno registrato una forte avanzata del Sinn Feinn che ha ottenuto 37 seggi, rompendo i tradizionali equilibri del parlamento. I due storici principali partiti, il Fianna Fail e il Fine Gael, hanno avuto rispettivamente 38 e 35 seggi. Entrambi escludono un accordo con il Sinn Fein.