Israele, Meloni sente Netanyahu: "Ora cessate il fuoco". Alti funzionari di Teheran: "Con la tregua a Gaza l'Iran non colpirà"

M.O.: Meloni sente Netanyahu,cessate fuoco e rilascio ostaggi

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'ambito dei continui contatti che sta intrattenendo sulla crisi in Medio Oriente, ha avuto oggi - informa una nota di palazzo Chigi - una nuova conversazione telefonica con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu. La premier Meloni ha reiterato - viene sottolineato - il forte auspicio che si possa trovare un accordo per un cessate il fuoco sostenibile a Gaza e il rilascio degli ostaggi, in linea con la risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in occasione del prossimo round negoziale del 15 agosto.

'Iran non attacca solo se da colloqui scaturisce tregua'

Soltanto un accordo di cessate il fuoco a Gaza, scaturito dai colloqui di ferragosto, impedirà all'Iran di intraprendere una rappresaglia diretta contro Israele per l'assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh sul suo territorio: lo affermano tre alti funzionari iraniani, che sembrano ridimensionare l'intenzione che i raid vengano lanciati prima dei colloqui di giovedì. Lo riporta il Times of Israel.

Sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza due razzi a lungo raggio verso il centro di Israele. I proiettili apparentemente sono atterrati in mare al largo della costa di Tel Aviv. I residenti della zona riferiscono di aver sentito un'esplosione, scrive il Times of Israel. Hamas rivendica la responsabilita' dell'attacco, affermando di aver lanciato due razzi su Tel Aviv. Durante l'incidente non sono risuonate sirene, poiche' i razzi non erano diretti verso zone popolate. L'ultima volta che Hamas ha lanciato razzi su Tel Aviv e' stato a fine maggio.

M.O.: Hamas rivendica lancio razzo caduto vicino a Tel Aviv

Un razzo sparato dalla Striscia di Gaza e' caduto in mare al largo di Tel Aviv, ha detto l'esercito israeliano, mentre i militanti di Hamas hanno annunciato il loro primo attacco alla citta' in mesi. "Recentemente, un proiettile che era stato identificato come proveniente dalla Striscia di Gaza e' atterrato nello spazio marittimo nel centro di Israele", ha dichiarato l'esercito. Un giornalista dell'AFP ha riferito di aver sentito un boato in citta'.

M.O.: drone Israele colpisce auto in Libano, 2 morti

Un drone israeliano ha colpito un'auto che viaggiava sulla strada fra Yahoun e Baraachit nella provincia di Bint Jbeil (Libano del Sud), uccidendo due persone. Lo ha fatto sapere il centro operativo di emergenza del ministero della Sanita' libanese, citato dal giornale L'Orient-Le jour. Le foto mostrano un'auto in fiamme; sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza.