Israele, attacco senza precedenti da Gaza. Razzi e raid armati. Allarme guerra

Pioggia di razzi su Israele, sirene a Gerusalemme e Tel Aviv: "Pronti alla guerra"

Uomini armati palestinesi si sono infiltrati in aree del sud di Israele e sono stati lanciati razzi dalla Striscia di Gaza sabato, in un attacco a sorpresa rivendicato dal movimento islamista Hamas. Mohammad Deif, un alto comandante militare di Hamas, ha annunciato l'inizio dell'operazione in una trasmissione sui media di Hamas, invitando i palestinesi di tutto il mondo a combattere.

"Questo è il giorno della più grande battaglia per porre fine all'ultima occupazione sulla terra", ha detto, aggiungendo che sono stati lanciati 5.000 razzi. Secondo i servizi di emergenza, una donna israeliana è stata uccisa, mentre le ambulanze sono state dispiegate nelle aree intorno alla Striscia di Gaza e le sirene hanno suonato in tutto Israele, compresa Gerusalemme.

I media israeliani hanno riferito che uomini armati hanno aperto il fuoco sui passanti nella città di Sderot, nel sud di Israele, e i filmati che circolano sui social media sembrano mostrare scontri nelle strade della città. "Un certo numero di terroristi si è infiltrato nel territorio israeliano dalla Striscia di Gaza", ha dichiarato l'esercito in un comunicato, aggiungendo che ai residenti nell'area circostante la Striscia di Gaza è stato detto di rimanere nelle loro case. "Le forze di difesa israeliane difenderanno i civili israeliani e l'organizzazione terroristica di Hamas pagherà a caro prezzo le sue azioni", ha dichiarato.

Ha anche detto che stava lanciando i propri attacchi contro la Striscia di Gaza. L'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che nelle prossime ore incontrerà gli alti funzionari della sicurezza. A Gaza si sentiva il rombo dei lanci e i residenti hanno riferito di scontri armati lungo la barriera di separazione con Israele, vicino alla città meridionale di Khan Younis e hanno detto di aver visto significativi movimenti di combattenti armati. Il servizio di ambulanze israeliano ha dichiarato che sono state inviate squadre nelle aree del sud di Israele vicine a Gaza.