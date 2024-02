Israele flirta con la guerra con l'Iran. Netanyahu bombarda 2 gasdotti rivali

Dietro l'esplosione dei gasdotti in Iran c'è Israele

Il New York Times scrive che dietro gli attacchi ai due principali gasdotti iraniani all’inizio di questa settimana c’è Israele. Le fonti della notizia sono due funzionari occidentali e uno stratega militare affiliato al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Israele - scrive il New York Times - ha a lungo preso di mira i siti militari e nucleari all’interno dell’Iran e ha assassinato scienziati e comandanti nucleari iraniani, sia all’interno sia all’esterno del paese. Israele ha anche sferrato attacchi informatici per disabilitare i server appartenenti al ministero del Petrolio, provocando disordini nelle stazioni di servizio a livello nazionale.

Ma l’esplosione di parte dell’infrastruttura energetica del Paese, su cui fanno affidamento industrie, fabbriche e milioni di civili, ha segnato un’escalation nella guerra segreta e sembra aprire una nuova frontiera, hanno detto funzionari e analisti.

"Il piano del nemico era quello di interrompere completamente il flusso di gas in inverno verso diverse principali città e province del nostro paese", ha detto ai media iraniani il ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji.

Owji, che in precedenza aveva definito le esplosioni “sabotaggi e attacchi terroristici”, si è fermato prima di incolpare pubblicamente Israele o qualsiasi altro colpevole. Ma ha detto che l’obiettivo dell’attacco era danneggiare le infrastrutture energetiche dell’Iran e suscitare il malcontento interno. L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato di commentare.

I funzionari occidentali e lo stratega militare iraniano hanno affermato che gli attacchi al gasdotto da parte di Israele hanno richiesto una profonda conoscenza delle infrastrutture iraniane e un attento coordinamento, soprattutto perché due gasdotti sono stati colpiti in più punti contemporaneamente.

Un funzionario occidentale lo ha definito un grande attacco simbolico che è stato abbastanza facile da riparare per l’Iran e ha causato relativamente pochi danni ai civili. Ma, ha detto il funzionario, ha inviato un duro avvertimento sui danni che Israele potrebbe infliggere.