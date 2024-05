Israele, il governo Netanyahu vieta al Jazeera nel Paese: ordinata la confisca

Israele blocca Al Jazeera nel Paese: "Palese violazione della libertà di stampa"

Il ministro israeliano delle comunicazioni ha ordinato il sequestro delle apparecchiature di trasmissione della tv Al Jazeera dopo che il governo ha deciso di chiudere il canale di notizie con sede in Qatar nel paese. Secondo l'ordine emesso dal ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, Israele sequestrerà i dispositivi "utilizzati per fornire i contenuti del canale", comprese apparecchiature di editing e routing, telecamere, microfoni, server e laptop, nonche' apparecchiature di trasmissione wireless e alcuni telefoni cellulari.

Il capo di Al Jazeera in Israele e nei territori palestinesi ha definito "pericolosa" la decisione del governo di chiudere le operazioni locali della stazione di proprieta' del Qatar, perchè motivata da considerazioni politiche piuttosto che professionali. Il team legale di Al Jazeera sta preparando una risposta, ha detto Walid Omary a Reuters, in una possibile anticipazione di un ricorso in tribunale contro la decisione. Il governo israeliano ha autorizzato all'unanimità la chiusura delle attività della rete di notizie della tv con base in Qatar in Israele, in linea con una legge approvata dalla Knesset in aprile.

Hamas ha definito la decisione del governo israeliano di chiudere il canale del Qatar Al-Jazeera in Israele come una "palese violazione della libertà di stampa" volta a "nascondere la verità" sulla guerra nel paese. La decisione di Israele è "una misura di ritorsione contro il ruolo che Al-Jazeera svolge nel mettere in luce i crimini" dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, ha affermato il movimento islamico palestinese in una dichiarazione su Telegram, denunciando "il culmine di una guerra contro i giornalisti da parte di Israele", con "l'obiettivo di nascondere la verita'".