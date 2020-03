Israele, nuovo colpo di scena: affidato a Gantz incarico di governo

Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha annunciato che domani affidera' l'incarico di formare il governo a Benny Gantz, dopo che nelle consultazioni il leader del partito Blu-Bianco ha ricevuto l'endorsement di 61 deputati contro i 58 ottenuti dal premier Benjamin Netanyahu. Lo riporta il Times of Israel.

ISRAELE: MAGGIORANZA DEPUTATI KNESSET INDICANO GANTZ PREMIER

Una maggioranza di 61 deputati sui 120 che compongono il Parlamento israeliano ha indicato in Benny Gantz, il leader del partito centrista Blu e Bianco, la personalità alla quale affidare il compito di forare il nuovo governo. Lo riferisce la radio militare israeliana. Avigdor Liberman, il leader della formazione nazionalista e laica Yisrael Beiteinu, ago della bilancia nella Knesset, ha affermat di avere indicato Gantz al presidente Reuven Rivlin. La decisione di Lieberman, che nelle elezioni parlamentari del 2 marzo ha ottenuto 7 deputati, fa seguito a quella annunciata dai 15 parlamentari della Lista unita dei partiti arabi, che hanno indicato la figura di Gantz al presidente Rivlin. Il presidente ha convocato "urgentemente" in serata nella sua residenza di Gerusalemme il preier uscente Benjamin Netanyahu e il rivale Gatnz per discutere della formazione di un possibile governo di emergenza, che comprenda sia i 36 deputati del Likud, il partito di Netanyahu, che i 33 deputati che fanno capo a Gantz.