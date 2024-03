Israele ritira nomina Kashriel come ambasciatore a Roma

Israele ritira la nomina di Kashriel come ambasciatore a Roma: ecco cosa sta succedendo

Israele ha ritirato la nomina di Benny Kashriel come nuovo ambasciatore in Italia dopo che, secondo quanto scrivono i siti di Ynet e del Jerusalem Post, il governo italiano avrebbe detto di non gradire la sua presenza in quanto, per 31 anni, è stato sindaco dell'insediamento Ma'ale Adumim in Cisgiordania.

In passato Kashriel, 71 anni, è stato anche capo del Consiglio di Yesha, organizzazione che rappresenta gli insediamenti israeliani in Cisgiordania.

''Kashriel era pronto a trasferirsi a Roma, ma l'Italia ha detto di non voler accettare un 'colono' come ambasciatore'', scrive il Jerusalem Post. Sempre secondo fonti israeliane, Kashriel andrà quindi a guidare la sede diplomatica israeliana a Budapest, in Ungheria.

La Farnesina non ha confermato il rifiuto italiano parlando di ''una decisione israeliana''. Fonti di Ynet aggiungono poi che questa mattina è stato pubblicato un bando generale per la nomina di un nuovo ambasciatore in Italia, che prenda il posto di Alon Bar.

Sempre secondo fonti israeliane, Kashriel andrà quindi a guidare la sede diplomatica israeliana a Budapest, in Ungheria.

Biden: "Un porto per aumentare gli aiuti umanitari"

Il presidente americano Joe Biden annuncerà giovedì, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione, che le forze armate statunitensi saranno a capo di una missione che consentirà di costruire un porto lungo la costa di Gaza, sul Mar Mediterraneo, per aumentare la quantità di aiuti umanitari da destinare ai palestinesi.

Il porto riceverà grandi navi in grado di portare cibo, acqua, medicine e altri rifornimenti, mentre continua la guerra. Funzionari della Casa Bianca hanno spiegato che il personale statunitense non scenderà a terra, ma lavorerà con le agenzie Onu e con altri partner umanitari per realizzare il progetto che richiederà "un certo numero di settimane per essere pianificato ed eseguito". Le prime spedizioni di rifornimenti arriveranno attraverso Cipro.