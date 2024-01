Israele, tregua di due mesi in cambio degli ostaggi. Yemen, attacchi Gb-Usa

Israele, tregua di due mesi in cambio degli ostaggi. Yemen, nuovi attacchi Gb-Usa contro gli Houthi

Non s'arresta la guerra in Medio Oriente, giunta al giorno 109. Israele consegna a Hamas una proposta che include fino a due mesi di pausa nei combattimenti per il rilascio dei restanti ostaggi a Gaza. Lo riportano alcuni media. Il portavoce del Consiglio sicurezza nazionale Usa John Kirby afferma che Israele ha il diritto di difendersi ma gli ospedali "devono essere protetti". Intanto, il ministro degli Esteri Tajani: "Non escludo sanzioni ai coloni, ma prima colpire Hamas". Media: "Nuovi attacchi Usa-Gb contro Houthi nello Yemen".

Sud di Gaza, nella notte uccisi 21 soldati israeliani

Ventuno soldati sono rimasti uccisi la scorsa notte nei combattimenti in corso a Khan Yunis, a sud di Gaza. Lo ha reso noto il portavoce militare Daniel Hagari. Si tratta dell'episodio più grave per l'esercito israeliano dall'inizio della guerra.

Cnn: "Israele ha proposto a leader Hamas salvacondotto per lasciare la Striscia di Gaza"

Israele ha offerto un salvacondotto ai leader di Hamas per lasciare incolumi la Striscia di Gaza, nell'ambito di una più ampia proposta per un cessate il fuoco nel territorio palestinese teatro da mesi di aspri combattimenti. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui la proposta conferma le difficoltà incontrate da Tel Aviv nel tenere fede all'impegno di distruggere completamente l'organizzazione islamista palestinese, dopo il sanguinoso attacco sferrato da quest'ultima contro Israele il 7 ottobre scorso.

Casa Bianca: colloquio Biden-Sunak su attacchi Houthi

Joe Biden e il premier britannico Rishi Sunak, in una telefonata, "hanno discusso degli attacchi Houthi in corso, sostenuti dall'Iran, contro navi mercantili e militari in transito nel Mar Rosso e hanno ribadito il loro impegno per la libertà di navigazione, il commercio internazionale e la difesa dei marittimi da attacchi illegali e ingiustificabili". Lo riferisce la Casa Bianca.

Egitto: Israele rispetti il trattato di pace

Il Cairo ha invitato Israele a rispettare il trattato di pace e a cessare di diffondere "false accuse" secondo cui l'Egitto non sarebbe in grado di difendere i propri confini.

Esercito: sale a 200 numero soldati israeliani uccisi a Gaza

Il numero dei soldati israeliani rimasti uccisi nella Striscia di Gaza è salito a 200 dall'inizio della guerra. Lo fa sapere un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf).