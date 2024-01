Israele, ucciso il leader militare di Hezbollah. Pressing contro Netanyahu

La guerra in Medio Oriente va avanti ormai da tre mesi. Pressing a Gerusalemme contro Netanyahu, con diverse decine di manifestanti che hanno bloccato l'ingresso principale della Knesset chiedendo elezioni anticipate. La polizia di Tel Aviv ha ammesso di aver ucciso per errore una bambina palestinese di 4 anni. In un attacco israeliano ucciso un leader militare di Hezbollah.

Israele uccide un leader militare di Hezbollah

Un leader militare di Hezbollah è stato ucciso in un attacco israeliano in Libano. Lo riferisce un funzionario della sicurezza.

Usa: "Israele sta passando alla fase delle operazioni speciali"

In vista della visita in Israele del segretario di Stato americano Antony Blinken, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha affermato in un'intervista al Wall Street Journal che le forze israeliane si stanno spostando da quella che ha definito "l'intensa fase di manovra della guerra" verso "diversi tipi di operazioni speciali". Ma, ha avvertito Gallant, la fase 3 del conflitto "durerà più a lungo" e Israele "non abbandonerà il suo obiettivo di distruggere Hamas, ponendo fine al suo controllo su Gaza e liberando gli ostaggi che restano nelle mani dei fondamentalisti.

Intelligence Corea del Sud: "Hamas sta usando armi dalla Corea del Nord"

L'agenzia di spionaggio della Corea del Sud, il National Intelligence Service (Nis), ha confermato che Hamas sta utilizzando armi di fabbricazione nordcoreana nella sua guerra contro Israele.

L'appello di Papa Francesco: "Cessate il fuoco e liberate ostaggi"

"Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte per un cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza". Così il Papa al Corpo diplomatico sul conflitto israelo-palestinese. "Chiedo che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano tutta la protezione necessaria", ha detto.

Blinken atteso a Tel Aviv per discutere della situazione a Gaza

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è atteso in Israele questa sera per colloqui sulla guerra a Gaza, in un contesto di rinnovata tensione al confine israelo-libanese che fa temere un'escalation regionale. Il capo della diplomazia di Washington ha deplorato ieri la "tragedia" delle migliaia di civili uccisi nel conflitto e ha avvertito che il conflitto potrebbe "facilmente creare metastasi" con l'acuirsi delle tensioni tra Israele e Libano.

Proteste alla Knesset: "Via al governo Netanyahu"

Alcune decine di manifestanti del movimento "Changing Direction" e della coalizione "Elections Now" stanno bloccando questa mattina l'ingresso principale della Knesset a Gerusalemme, chiedendo elezioni anticipate e l'immediata sostituzione del governo con l'espulsione degli estremisti dall'esecutivo. Lo scrivono i media israeliani. Gli organizzatori della protesta hanno affermato tra l'altro che "ogni speranza che il governo si elevasse al livello dell'emergenza si è infranta alla luce della sua condotta fallimentare, che si riflette nelle disfunzioni, nell'abbandono dei rapiti, in una ferita mortale all'immagine dello Stato".

Gaza, media: 8 morti in un raid

L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno otto palestinesi sono stati uccisi stanotte in un bombardamento aereo israeliano contro il campo profughi di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Uccisa per errore una bambina palestinese di 4 anni.

Cisgiordania, 3 arresti per uomo ucciso in attentato

Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato tre palestinesi in relazione all'attacco terroristico in Cisgiordania in cui un arabo-israeliano di Gerusalemme Est è stato ucciso e una donna è rimasta ferita. Lo riportano i media locali. Fonti israeliane citate da Ynet affermano che le persone fermate sono due medici e un'infermiera. L'emittente araba Al Jazeera riferisce che un medico di nome Aysar Nasr al-Barghouti eèstato bendato e portato via da soldati israeliani che hanno fatto irruzione nella sua abitazione del quartiere Batan al-Hawa a Ramallah.

Germania a Israele: "Gestione meno intensiva delle operazioni"

Il ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, in visita a Gerusalemme, ha invitato Israele ad una maggiore moderazione nella guerra condotta nella Striscia di Gaza, affermando che è essenziale "una gestione meno intensiva delle operazioni". "La sofferenza di molte persone innocenti non può continuare così. Abbiamo bisogno di una conduzione meno intensa delle operazioni", ha detto Baerbock ai giornalisti dopo i colloqui con il suo omologo israeliano Israel Katz e con il capo dello Stato Isaac Herzog.

Hamas: "Israele colpisce il patrimonio culturale di Gaza"

Le forze israeliane avrebbero distrutto oltre 200 siti storici nella Striscia di Gaza, tra cui moschee, chiese, musei e vecchie case. Lo ha affermato il funzionario di Hamas, Osama Hamdan. Lo riporta Al Jazeera. Secondo Hamdam, prendere di mira questi edifici è un "tentativo fallito di oscurare" la presenza e il patrimonio culturale dei palestinesi.