Istanbul, esplosione in pieno centro città. I media: bomba o kamikaze

Istanbul, due ipotesi: bomba in un sacco o kamikaze

Un'esplosione nella popolare Istiklal Caddesi, nel centro di Istanbul, è avvenuta intorno alle 14 ore italiane. Lo riporta il quotidiano Daily Sabah, secondo cui ci sono ambulanze, pompieri e polizia sul posto. La causa dell'esplosione non è ancora chiara. Ha causato "morti e feriti" l'esplosione avvenuta nella via pedonale Istiklal Caddesi, nel centro di Istanbul, ha reso noto su Twitter il governatore della metropoli sul Bosforo, Ali Yerlikaya. Le autorità turche hanno imposto un divieto temporaneo di pubblicazione di notizie sull'esplosione di Istiklal Street a Istanbul. Per quanto riguarda le cause, le vie sono due: o una bomba lasciata in un sacco o da un kamikaze, scrive Cnn Turk.