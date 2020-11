Istituto Confucio a Bookcity: viaggio nella fantascienza da Pechino a Milano

Nel corso di questi mesi abbiamo sperimentato insieme nuove modalità di incontro e rubriche per continuare a sentirci vicini. E con queste stesse modalità, siamo felici di collaborare ancora una volta con una delle manifestazioni milanesi più apprezzate dagli amanti dei libri: Bookcity Milano. Quest’anno il nostro focus sarà sulla fantascienza cinese.

A dare il via alla partecipazione a questa edizione, il 14 novembre sarà un incontro di presentazione del libro “I mattoni della rinascita” di Han Song. Il traduttore dal cinese del libro e l’editore si confronteranno, in diretta streaming, sull’analisi del rapporto ambiguo tra l’innovazione tecnologica odierna e la tradizione. In questo nuovo libro Han Song affronta ancora una volta un tema a lui molto caro: come il processo di modernizzazione cinese, la globalizzazione e lo “spirito orientale” s’incontrano contorcendosi e dibattendosi alla ricerca di un nuovo senso. Interverranno Francesco Verso, scrittore ed editore di science fiction, Lorenzo Andolfatto, traduttore. Modera Bettina Mottura, docente di lingua e cultura cinese dell’Università degli Studi di Milano. Durante l’incontro, che si terrà alle ore 15.30, sarà proiettata anche una breve intervista inedita all’autore.

Il giorno seguente, il 15 novembre alle ore 17.30, presenteremo “Pechino pieghevole”, il primo libro di Hao Jingfang tradotto in italiano da Silvia Pozzi. Negli undici racconti, Hao, vincitrice del Premio Hugo, esplora la fragilità umana alle prese con gli spettri del cambiamento e del possibile, l'intelligenza artificiale e l'automazione, costruendo una narrazione pervasa di sensibilità per quest'epoca di incertezza, solitudine e disorientamento. Interverranno Nicoletta Vallorani, docente di lingua cultura inglese dell’Università degli Studi di Milano ed esperta di fantascienza, Simona Gallo, docente di letteratura cinese dell’Università degli Studi di Bergamo, Giulia Tettamanti di Add Editore. Nel corso dell’incontro verrà trasmesso un videomessaggio dell’autrice.

Gli incontri si terranno in diretta streaming, sul canale dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano.

Gli incontri sono organizzati dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Mudec e l’Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano.

L’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano nasce dalla collaborazione dell’Università degli Studi di Milano con la Liaoning Shifan Daxue (Liaoning Normal University) e l’Ufficio per la diffusione della lingua cinese nel mondo (Hanban) di Pechino.

Organizza corsi di lingua cinese per tutti i livelli e tutte le esigenze, lezioni di preparazione all’esame di lingua cinese, mostre, rassegne di cinema, conferenze, spettacoli teatrali e concerti, corsi e laboratori di calligrafia, lezioni gioco per bambini e showcooking.

Per informazioni: Valentina Talia, 338.3050698, comunicazione.confucio@unimi.it