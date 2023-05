Jill Biden cresciuta a pomodoro e basilico: "Fiera delle mie origini italiane"

Jill Biden ricorda la sua infanzia legata alle tradizioni italiane: "Sono orgogliosa delle mie origini"

Jill Biden orgogliosa delle delle sue radici italiane. La first lady degli Stati Uniti, moglie del presidente Joe Biden, racconta i suoi ricordi d’infanzia legati all'Italia in un video-messaggio alla Noiaw - National Organization of Italian American Women - la più grande associazione delle donne italoamericane che sabato ha celebrato il 43° anno della fondazione.

La first lady statunitense è infatti italoamericana. I suoi antenati erano emigrati dal paese di Gesso, in Sicilia. Si chiamavano Giacoppo, o Giacobbo, ma una volta arrivati negli Usa, il loro cognome venne americanizzato in Jacobs. Jill Jacobs Biden, però, non ha dimenticato le sue origini, grazie ai pomeriggi passati insieme ai nonni. "La casa di mia nonna - racconta - era antica e ben arredata negli anni, ma io non ho mai dovuto preoccuparmi di non mettere i miei piedi sul divano o di lasciare le impronte sulle vetrine. Dovevo essere solo me stessa quando la mia famiglia passava ogni weekend nel sud del New Jersey e io mi svegliavo al profumo del pane italiano appena sfornato".

"Amavo - prosegue Jill - vederla fare la pasta a mano, con il suo grembiule, le mani piene di farina, il profumo di basilico e di pomodoro fresco che dal giardino inondava la casa. Nei giorni in cui preparava la salsa, io restavo affascinata dal modo musicale in cui sgridava in italiano mio nonno, quando lui lasciava il pesce a essiccarsi sul calorifero nel retro della casa, quando tornava dalla pesca. E quando lei mi abbracciava, e tutto in quell’attimo appariva perfetto. La sua casa era amore, risate e famiglia".