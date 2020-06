Joe Biden attacca Donald Trump troppi americani 'non riescono a respirare’

Facile e redditizio il gioco di rimessa di Joe Biden contro un Donald Trump alle prese con due potenti virus, il Coronavirus e la violenza contro il razzismo. Città americane devastate da saccheggi, furti e distruzioni. Un momento difficile e complicato anche e soprattutto per un Trump che ha dovuto far passare il paese dal lockdown al curfew (coprifuoco) senza un attimo di respiro.

‘Il Presidente Trump ha alzato ieri la Bibbia di fronte alla Chiesa di St.John. Sarebbe bello se la leggesse ogni tanto invece di mostrarla soltanto’ così Joe Biden, avversario del Presidente in attacco a Trump. Un gioco di rimessa che gli sta regalando, per il momento, dieci punti di vantaggio sul tycoon.

E non è stata l’unica accusa fatta da Biden. Il politico ha criticato l’azione della polizia che ha usato i lacrimogeni contro i manifestanti per permettere al Presidente di fare la ‘passeggiata’ fino alla Cattedrale.

‘E’ una battaglia per l’anima della nostra nazione-ha confermato Biden-ma non la si vince cacciando i manifestanti pacifici per organizzare una foto’.

‘Il Presidente sembra-ha continuato Biden-più interessato a seguire le passioni della sua base politica che non i bisogni delle persone a lui affidate. La presidenza è un dovere, prendersi cura di tutti noi e non solo di quelli che votano per noi’.

E poi Biden ha colto l’occasione per anticipare l’idea di riforme immediate per mettere paletti costituzionali a difesa dei cittadini nel rapporto con la polizia.

Nel suo primo viaggio fuori dal Delaware l’ex vicepresidente di Barack Obama ha voluto sottolineare con forza le sue differenze di valori e stile con Trump ‘ ve lo prometto, non alimenterò le fiamme dell’odio ma cercherò di guarire le ferite razziali che hanno afflitto a lungo questo paese’. Molti si sono chiesti dove fosse stato e cosa avesse fatto per alleviare il problema del razzismo durante la Presidenza Obama. Una domanda rimasta nel vuoto.

Mentre il Presidente sta ‘battagliando’ contro Governatori che hanno ritardato l’azione contro gli antifascisti di Antifa e contro una stampa che lo persegue 24 ore su 24 , Biden ha parlato con la famiglia di George Floyd, tenuto una discussione con i leader della comunità afroamericana a Wilmington e partecipato ad una tavola rotonda virtuale con città epicentro di violenze come Los Angeles,Chicago e Atlanta.

Per Biden l’omicidio di Floyd è stato un campanello d’allarme per la nazione.

E poi ha affondato il ‘coltello’ sostenendo che ‘gli allarmi allertano una nazione in cui troppo spesso il colore della tua pelle mette a rischio la tua vita. Allertano una nazione dove più di 100000 persone hanno perso la vita a causa di un virus e 40 milioni di americani hanno chiesto la disoccupazione. Molte di queste persone appartengono alla comunità afroamericana'.

’Tante persone ha concluso Biden-che urlano al Governo ogni giorno ’Non riesco a respirare’.

Ogni occasione è buona per guadagnare punti verso le lezioni di novembre.