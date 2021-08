USA, Kamala Harris ride a crepapelle alla domanda sull'Afghanistan

Kamala Harris, vicepresidente USA, ride a una domanda sull'Afghanistan. Sul web scoppia la polemica

Mentre il mondo guarda alla situazione in Afghanistan con apprensione, pensando ai migliaia di esuli in cerca di una via di fuga dalle minacce e il terrore portato dai talebani, Kamala Harris sembra più divertita che preoccupata che in merito. Almeno è questa l'impressione data dal vicepresidente degli Stati Uniti durante un viaggio diplomatico a Singapore per incontrare il primo ministro Lee Hsien Loong.

Kamala Harris si è infatti presentata davanti alle telecamere con un sorriso a trentadue denti e nemmeno una domanda sull'Afghanistan è riuscita a frenare le sue risate. "Aspetta, aspetta, rallenta", ha esclamato il braccio destro di Joe Biden davanti ai cronisti piuttosto stupiti da questa reazione. Il video di Kamala Harris che ride parlando di Afghanistan è diventato virale è ha suscitato una forte indignazione sui social network. "È come uno sketch del Saturday Night Live. Peccato sia reale, e che lei non sia una comica. Non c’è niente da ridere", ha commentato un utente su Twitter.

Questa non è la prima volta che il vicepresidente americano mette in imbarazzo la sua amministrazione. Nei giorni scorsi Kamala Harris infatti aveva consigliato ai migranti di non dirigersi verso gli Stati Uniti in quanto sarebbero stati respinti.