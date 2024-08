Kiev mette al bando la Chiesa ortodossa: "E' legata a Mosca". Continua l'avanzata ucraina in Russia

Mosca: La legge di Kiev contro Chiesa russa è annientamento della vera ortodossia"

L'adozione di una legge in Ucraina sulla messa al bando della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca ha lo scopo di distruggere la vera Ortodossia e sostituirla con una falsa chiesa quasi ortodossa. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Questo è annientamento", ha detto in un commento pubblicato su Telegram, "l'obiettivo qui era distruggere alla radice la vera Ortodossia canonica".

Il parlamento Kiev vieta la Chiesa ortodossa legata a Mosca

Il parlamento di Kiev ha approvato oggi un disegno di legge che prevede la messa al bando in Ucraina della Chiesa ortodossa, legata al Patriarcato di Mosca e spesso vista come un intermediario dell'influenza del Cremlino: lo hanno annunciato diversi parlamentari. "Decisione storica! Il parlamento ha approvato una legge che vieta una filiale del Paese aggressore in Ucraina", ha scritto la deputata Iryna Guerachtchenko su Telegram. Secondo un altro deputato, Yaroslav Jelezniak, 265 deputati hanno votato a favore rispetto ad un minimo richiesto di 226.

Commissione Ue: "L'offensiva a Kursk è conseguenza azioni illegali Putin"

L'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk "è solo il risultato e la conseguenza delle azioni illegali di Putin contro l'Ucriana". "L'Ucraina sta combattendo contro una guerra brutale di aggressione e ha diritto di difendersi". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri Peter Stano, nel corso del briefing con la stampa.

Zelensky annuncia la creazione del Ministero dell'Unità

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la creazione del ministero dell'Unità ucraina. “Stiamo preparando il lancio di una nuova istituzione che garantirà una forza sufficiente dell'unità ucraina globale”, ha detto parlando a Dnipro alla riunione dei capi delle istituzioni diplomatiche straniere dell'Ucraina, “milioni di persone in altri Paesi, i loro legami e relazioni con l'Ucraina, la protezione dei nostri interessi comuni come nazione: tutto questo sarà responsabilità della nuova istituzione. In realtà, dovrebbe essere il ministero dell'Unità Ucraina e del contrasto all'influenza russa sugli ucraini. Prima di tutto, all'estero”. “Credo che dovremmo rafforzare la nostra presenza istituzionale nei paesi partner”, ha aggiunto. Lo riporta l'agenzia di stampa Unian.

Donetsk, l'Ucraina ordina l'evacuazione di Pokrovsk: “Le truppe russe sono vicine alla città”

Gli abitanti di Pokrovsk hanno una o due settimane per lasciare la città della regione di Donetsk, a fronte dell'avanzata delle forze russe nell'est dell'Ucraina, tanto che il governatore, Vadym Filashkin, ha annunciato l'evacuazione obbligatoria delle famiglie con bambini. “Più di 53.000 persone, tra cui 4.000 bambini, vivono ancora qui. Ma di recente il fronte si è avvicinato troppo al distretto di Pokrovsk - ha scritto su Telegram Filashkin - in una riunione straordinaria della commissione regionale è stata presa una decisione sull'evacuazione obbligatoria dei bambini con i loro genitori o persone che li sostituiscono dalle città di Pokrovsk e Rodynske” e dalle località circostanti.

Come ricordano i media ucraini, Pokrovsk è un importante polo logistico per le forze ucraine a supporto delle operazioni militari nel Donetsk. Il 15 agosto scorso, il capo dell'amministrazione militare della città, Serhii Dobriak, aveva già invitato gli abitanti a lasciare Pokrovsk il prima possibile, affermando che le truppe russe erano a 10 chilometri dalla periferia della città.